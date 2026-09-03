Matías Almeyda pulió como un diamante a Lucas Ocampos y estos son sus números actualmente

Luego de la victoria de Rayados de Monterrey ante el Club América, Lucas Ocampos volvió a demostrar que atraviesa un momento importante bajo las órdenes de Matías Almeyda. El argentino fue protagonista en la semifinal de la Leagues Cup 2026, con una asistencia y un gol de penal que ayudaron al conjunto regiomontano a llegar a la definición.

Mientras Almeyda habló de Chivas antes del partido con el América y luego le ganó, ahora el DT sabe sacarle provecho a sus cracks. Desde la llegada del entrenador argentino, Ocampos se convirtió en uno de los jugadores más productivos de Rayados, con números que muestran su participación tanto en la generación de ocasiones como en la definición.

Los números de Lucas Ocampos en los Rayados de Monterrey

Desde que Matías Almeyda asumió como entrenador de Rayados, Lucas Ocampos registra 6 goles y 4 asistencias en 10 partidos. El argentino también suma 13 tiros a gol y 15 disparos desviados, además de acumular 807 minutos de juego.

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Su actuación contra América volvió a reflejar esa influencia. Ocampos asistió a Rossi para abrir el marcador y posteriormente se encargó de ejecutar el penal que significó el 2-2. Después, Rayados ganó 5-4 en la tanda de penales y consiguió el boleto a la final de la Leagues Cup.

Los detalles de Lucas Ocampos en Rayados

Ocampos llegó al Monterrey en septiembre de 2024 procedente del Sevilla, después de que el club español aceptara una transferencia cercana a los 7.25 millones de euros. El argentino firmó un contrato por 3 años, hasta junio de 2027.

No todo fue positivo. En noviembre de 2025 sufrió una fractura de radio en la muñeca derecha que requirió cirugía. Ahora, con Almeyda en el banquillo, recuperó protagonismo y se convirtió en uno de los futbolistas determinantes del equipo.

El jugador de 32 años percibe anualmente un sueldo que ronda entre los 3.5 y 4 millones de dólares.|Rayados

Los detalles de la final de la Leagues Cup entre el CF Monterrey y Toluca

Rayados enfrentará al Toluca en la final de la Leagues Cup 2026. El conjunto dirigido por Matías Almeyda llegó al partido por el título después de eliminar al América en penales, mientras que el equipo del Turco Mohamed superó 2-0 al León de Javier Gandolfi.

Será un duelo entre dos entrenadores argentinos. Almeyda buscará cerrar su participación en el torneo con un título, mientras que Mohamed intentará hacer lo mismo con el conjunto escarlata.

