Incertidumbre para Diakhaby: podría no regresar al futbol

El defensa franco-guineano del Valencia, Mouctar Diakhaby, podría, en el peor de los casos, ya no jugar nuevamente y tener un retiro prematuro, asegura el doctor personal del tenista español Carlos Alcaraz.

El doctor Juan José López Martínez explicó que “por desgracia se trata de una lesión gravísima y, por tanto, corre serio riesgo de no poder volver a jugar al futbol. Estas lesiones suelen dañar el cartílago, que es una estructura que no se regenera”.

Aseguran doctores que es una salvajada de lesión la de Diakhaby

Por su parte, el doctor Enrique Gastaldi tampoco se encuentra muy optimista con el tipo de lesión de Diakhaby, “Es espeluznante. La luxación se ha llevado por delante ligamento cruzado anterior y ligamento cruzado posterior. Es una lesión rarísima, la más grave que un jugador puede tener en la rodilla. Probablemente se ha roto cuatro o cinco ligamentos. Es una salvajada de lesión”, apuntó el traumatólogo para ‘SER Deportivos Valencia’.

“Con este tipo de lesión lo primero que tengo que buscar es que el paciente pueda andar y que no haya más problemas... Y no hablamos de menos de 9 a 12 meses de baja. En este tipo de lesiones no hay que dar plazos. Y lo mismo lleva una o dos operaciones”, destacó el doctor por la gravedad de la lesión.

¿Cómo fue la lesión de Diakhaby?

Mouctar Diakhaby se lesionó el pasado fin de semana en una forma fortuita después de que el jugador del Real Madrid Tchouameni le cayera encima en la pierna derecha.

La noticia ha causado conmoción en el mundo del futbol. El club valenciano ha mostrado su apoyo a Diakhaby y le ha deseado una pronta recuperación, así como, muchos jugadores de otros equipos han expresado su apoyo al jugador en redes sociales.

Por su parte, el defensa del Valencia se encuentra totalmente desolado y triste por la lesión confiando que su recuperación sea pronta y sin ningún tipo de secuelas.

¿Qué otros jugadores han padecido el tipo de lesión que ha sufrido Diakhaby?

Christian Poulsen: Exjugador del Sevilla y Liverpool. Se lesionó en 2007 y pudo regresar al futbol profesional después de una larga recuperación.

Eduardo Salvio: Jugador del Boca Juniors. Se lesionó en 2019 y regresó a las canchas tras 10 meses de recuperación.

Marco Reus: Jugador del Borussia Dortmund. Se lesionó en 2014 y 2017, pero ha logrado superarlas y continuar con su exitosa carrera.

Luke Shaw: Jugador del Manchester United. Se lesionó en 2015 y regresó al futbol profesional después de una larga recuperación.

Alex Morgan: Jugadora estadounidense se lesionó en 2018 y regresó a la selección nacional después de 9 meses de recuperación.