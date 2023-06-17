Diego Cocca teme la baja de una de sus figuras para la Copa Oro

El próximo domingo 18 de junio, la Selección Mexicana, dirigida por Diego Cocca, se medirá a Panamá en el partido por el tercer lugar en la CONCACAF Nations League luego de que ambas selecciones cayeran en las semifinales ante Estados Unidos y Canadá, respectivamente. Previo al duelo en el Estadio Allegiant, el entrenador del conjunto tricolor ofreció una conferencia de prensa donde habló sobre el estado de salud de una de sus figuras.

Se trata de Alexis Vega, quien se habría resentido por la sobrecarga de partidos en el pasado mes: el futbolista disputó la final del torneo Clausura 2023 de la Liga BBVA MX con Chivas. Ante su situación, Diego Cocca, a pregunta de Omar Villarreal, reportero de TV Azteca Deportes, mencionó sobre la posibilidad de perderlo para la Copa Oro 2023.

Resumen México 0-3 Estados Unidos Semifinal Liga de Naciones CONCACAF

Te puede interesar: ¿Naturalización? Las razones por las que Julián Quiñones habría viajado a la Ciudad de México

Las palabras de Diego Cocca sobre el estado físico de Alexis Vega

"El tema de Alexis (Vega) es un tema que nos importa mucho porque es un jugador para nosotros muy importante en la Selección. Sabíamos que venía con esa esa rodilla que lo venía molestando, pero bueno, realmente quisimos darle la oportunidad y se hizo todos los procesos de kinesiología. Cuando entró un poco fuerte se inflamó y se complicó. Entonces, hoy está en un proceso en el cual no está a la altura de lo que nosotros queremos, porque lamentablemente no puede; evaluaremos para mañana y también evaluaremos después para lo que viene", fueron las palabras del entrenador del conjunto tricolor sobre el estado físico de Alexis Vega.

¿El estado de salud de Alexis Vega?



Diego Cocca comenta sobre el estado físico del futbolista de Chivas#MéxicovsPanamá #NoRendirse pic.twitter.com/ZTLCCR3l8y — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 17, 2023

Te puede interesar: Chivas le robaría a América fichaje de delantero mexicano en el extranjero

¿Cómo, cuándo y dónde ver el partido México vs Panamá?

México y Panamá se enfrentarán en el Estadio Allegiant de Las Vegas, Nevada el próximo domingo 18 de junio en busca del tercer lugar de la CONCACAF Nations League; el juego será transmitido por Azteca 7 y el balón empezará a rodar a las 16:00 horas, en el tiempo del centro de la República Mexicana.