Diego Lainez ya es todo un ciudadano español

Sevilla, España. El jugador mexicano del Real Betis Diego Lainez ha obtenido la nacionalidad española y, con ello, deja de ocupar plaza de futbolista extracomunitario en el equipo sevillista, ha informado la entidad vediblanca.

Diego Lainez tiene desde ya la doble nacionalidad hispano-mexicana casi tres años después de llegar al Real Betis, que lo fichó hasta 2024 en enero de 2019 en una operación en la que el conjunto verdiblanco pagó unos quince millones de dólares al América.

El centrocampista oriundo de Villahermosa, Tabasco ha jurado la Constitución española en un momento en el que va entrando paulatinamente en la dinámica del técnico chileno Manuel Pellegrini después de dos meses y medio de recuperación del doble esguince de tobillo que se produjo con la selección de México en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, el pasado 6 de agosto.

Lainez ha completado hasta el momento 215 minutos en los seis partidos que ha disputado en la presente temporada, en los que ha anotado un gol.

Andrés Guardado no cabe de alegría por el campeonato del Atlas

El otro mexicano del equipo Real Betis, que se encuentra en este momento en la cuarta posición de LaLiga española, Andrés Guardado no cabe de alegría después de que el equipo de sus amores, Atlas , ganrá el campeonato de la Liga BBVA MX.

“Soy aficionado al Atlas de toda la vida, crecí en sus gradas y siempre seré rojinegro”, manifestó Guardado a los medios del Betis, quien recordó que llegó al equipo rojinegro con seis años y se fue con diecinueve en 2007 rumbo al Deportivo de La Coruña.

Explicó que su pasión por los ‘ Zorros ’ es parecida a la del Betis por la vehemencia e incondicionalidad con la que se viven ambas fidelidades pese a que no vayan acompañadas por muchos títulos.

“Si te lo explico, no lo entenderías”, aseveró el medio tapatío, quien confesó que vio el partido con el sigilo necesario para que no se despertaran sus hijos, aunque no pudo evitar que sí lo hiciera su mujer con los nervios de una final “con alargue” y tanda de penaltis en el Estadio de Jalisco.



