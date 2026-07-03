Este es el fichaje que Rayados y Chivas se pelean; ¿quién lleva la delantera?

Una de las estrategias que el Guadalajara ha seguido en los años recientes tiene como eje una búsqueda de talento dentro del fenómeno migrante en los Estados Unidos. Y aunque el cuadro tapatío tenía en la mira a un mediocampista de alto nivel, Rayados ya habría ofrecido una cantidad millonaria por él. Conoce a Diego Luna, el último arrebato que Estados Unidos le cometió a México.

¡Doblete de Oyarzabal! España aplasta a Austria y manda un mensaje al Mundial

¿Rayados le ganó el fichaje de Diego Luna a Chivas?

El cuadro rojiblanco concretó dos bombazos en el mercado de fichajes y después hizo silencio absoluto. Esto siguiendo lo que indicaron los reportes que aseguraban una espera ante la resolución del tema de sus seleccionados nacionales… para ver si buscarán más futbolistas. Aunque las Chivas le tenían en el radar, ya tendría oferta irrechazable por parte de los Rayados de Monterrey.

El talentoso mediocampista-atacante del Real Salt Lake es un chico de 22 años nacido en Sunnyvale, California. Aunque parece que la selección mexicana trató de traerlo a sus filas, hace un par de años el muchacho decidió por Estados Unidos. Tuvo su debut recién en el 2024 con las barras y las estrellas y fue figura en la Copa Oro de 2025.

En ese sentido, parece que en esta ocasión la pelea por un futbolista la ganará Rayados (se indica que Brian Gutiérrez también tuvo oferta de Monterrey), pues ya habría puesto 10 millones de dólares sobre la mesa del cuadro de la MLS. Por lo que sería uno de los primeros grandes refuerzos que La Pandilla concretaría en la etapa de Matías Almeyda.

@vamosshow 🚨 ¡RAYADOS VA POR DIEGO LUNA! 🔵⚪ Con información de César Luis Merlo, Monterrey presentó una oferta formal por Diego Luna, futbolista mexicoamericano del Real Salt Lake. 🇲🇽🇺🇸 El club de la MLS rechazó la primera propuesta por considerarla insuficiente, pero las negociaciones siguen en marcha y Rayados podría mejorar la oferta para cerrar el fichaje. 👀🔥 📹 Mira nuestro canal de YouTube Vamos_Show 💥 ♬ Drake style/HIPHOP beat(1491552) - Burning Man

¿Rayados ya tiene fichajes oficiales para el Apertura 2026?

Hasta el momento, el conjunto de Nuevo León no ha confirmado ningún fichaje, salvo el de su nuevo estratega. Y es que justamente en el ámbito directivo se concretó la salida del Tato Noriega y se indicaba que probablemente los fichajes millonarios mermarían. Sin embargo, un par de rumores o intereses (Diego Luna y Diego Rossi) indicarían que los Rayados seguirían soltando millones de dólares para fortalecer su plantilla.