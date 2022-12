“Diego desde arriba nos está viendo y empujando": Lionel Messi

A dos años de la muerte de Diego Armando Maradona, la Selección de Argentina no olvida a su máxima figura. En el Mundial de Qatar 2022, el equipo dirigido por Lionel Scaloni ya se encuentra en Semifinales, instancia en la que se van a enfrentar a Croacia y en la ‘Albiceleste’, Lionel Messi asegura que se encuentran cobijados por ‘D10S’.

“Desde el principio venimos diciendo que Diego nos está viendo, está empujando desde arriba”, dijo Lionel Messi, quien en el partido frente a Países Bajos, correspondiente a los Octavos de Final, pudo igualar la marca de Gabriel Omar Batistuta como el máximo anotador de Argentina en Copas del Mundo con 10 anotaciones.

En Qatar 2022, ‘La Pulga’ vive su primer Mundial sin la presencia de Diego Armando Maradona, pues en ediciones pasadas, el ‘Barrilete Cósmico’ alentaba desde la grada.

“Es raro no verlo en la tribuna, no ver a la gente enloquecer cuando aparece, lo que transmitía, lo que le hacía sentir al resto. Va a ser especial que no esté presente. Él amaba la Selección. Siempre estuvo y siempre va a estar desde algún lado”, había dicho Messi previo a la Copa del Mundo.

Durante el Mundial de Qatar, el jugador que milita en el París Saint-Germain ha superado a Maradona. Con un gol frente a Australia en la ronda de Octavos de Final, el ’10’ de Argentina hizo su noveno gol en su quinta Copa del Mundo, dejando atrás la marca de Diego, quien tuvo un registro de 8 anotaciones en 4 Mundiales disputados.

Te puede interesar: Messi iguala a Batistuta como goleador de Argentina en Copas del Mundo

Argentina y Croacia chocan por tercera vez en Mundiales

El encuentro de Semifinales entre la Selección de Argentina y Croacia, se va a disputar el 13 de diciembre en la cancha del Estadio Lusail.

El compromiso marca el tercer enfrentamiento entre ambas escuadras en Copas del Mundo. Anteriormente, la ‘Albiceleste’ y el equipo bálcanico se midieron en Francia 1998, edición en la que Argentina obtuvo la victoria. En el Mundial de Rusia 2018, el cuadro sudamericano, dirigido en ese entonces por Jorge Sampaoli, vio la derrota por marcador de 3-0.

Te puede interesar: Inglaterra tiene dominio sobre Francia en las Copas del Mundo