Dieta Keto: Cómo funciona, qué alimentos permite y cuáles restringe para bajar de peso

La Dieta Keto, también conocida como dieta cetogénica, se ha convertido en una de las más populares y llamativas que existen en las redes sociales gracias a la cantidad de personalidades que se han ayudado de ella, esto con el objetivo de bajar de peso y perder esos kilos que tienen de más.

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Sin embargo, existen muchas teorías y leyendas urbanas respecto a la Dieta Keto y lo que hay detrás de ella en el proceso de bajar de peso. Por tal motivo, en los siguientes párrafos conocerás cómo funciona, cuáles son los alimentos que permite y cuáles están prohibidos en este proceso.

¿Cómo funciona la Dieta Keto para bajar de peso?

La Dieta Keto no es más que un plan de alimentación que se basa en la disminución de carbohidratos, esto con la intención de que el cuerpo queme la grasa almacenada para obtener elevados niveles de energía mediante la reducción de glucosa como el pan y el azúcar.

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¿Quieres perder peso pero no sabes como?



Prueba la dieta keto.

Come de todo excepto carbohidratos.



Y perderás peso automáticamente… pic.twitter.com/9vDUg5QO5n — PadreEspartano (@Padreespartano) December 21, 2025

Se trata, entonces, de agotar las reservas de azúcar que existen en nuestro cuerpo para que el hígado transforme la grasa y a su vez la queme, lo cual beneficia a las personas que desean bajar de peso y que, a su vez, cuentan con una actividad física contínua y recurrente.

¿Qué alimentos están permitidos en la Dieta Keto?

La Dieta Keto permite una gran variedad de alimentos durante este proceso, entre los que destacan las proteínas y las carnes como el cerdo, el pollo, el tocino y los huevos. Además, también hace uso del atún, los camarones, el salmón, el aguacate, las espinacas, el brócoli, el pepino y el aceite de coco.

¿Qué alimentos están prohibidos en la Dieta Keto?

Si deseas bajar de peso a través de la Dieta Keto, ten en cuenta que debes disminuir casi por completo algunos alimentos con un elevado nivel de azúcar, entre los que destacan los postres, la miel, los dulces, los refrescos, el trigo, la avena, las pastas, los mangos, las uvas y el camote.