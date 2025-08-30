De diva de la WWE a creadora de contenido íntimo: la nueva vida de Kelly Kelly

Barbara Blank Coba, mejor conocida como Kelly Kelly , fue una de las figuras femeninas más populares de la World Wrestling Entertainment (WWE). Tras varios años brillando en los cuadriláteros, la luchadora decidió tomar un rumbo distinto y hoy sorprende a sus seguidores al compartir contenido exclusivo para adultos en la plataforma azul, motivo por el cual no está de más conocer qué fue de la vida de esta personalidad una vez concluyó su etapa en la empresa de Wrestling más importante del mundo.

La tendencia de exatletas y celebridades que buscan monetizar su popularidad en este tipo de plataformas ha ido en aumento. Kelly Kelly se sumó en 2020 con una cuenta gratuita, pero recientemente abrió un perfil con suscripción mensual de 16 dólares, ofreciendo material más personalizado para quienes aún la siguen recordando como una de las divas más icónicas de la lucha libre.

¿Cómo fue la trayectoria de Kelly Kelly en la WWE?

Su carrera dentro de WWE comenzó en 2006, cuando fue reclutada sin experiencia previa en el deporte. Rápidamente conquistó al público con su carisma, llegando a obtener el Campeonato de Divas en 2011, además de convertirse en la primera mujer en conquistar el título 24/7, lo cual hizo que ganara miles de fanáticos alrededor del mundo.

Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE

Durante seis años compartió escenario con superestrellas de la talla de John Cena, Randy Orton y Beth Phoenix, hasta que en 2012 anunció su retiro para enfocarse en el modelaje y proyectos personales. A más de una década de su salida, Kelly Kelly mantiene una base sólida de fanáticos que la siguen apoyando en sus nuevos proyectos digitales.

¿A qué se dedica hoy Kelly Kelly?

El paso de la lucha libre a esta plataforma de contenido para adultos representa una transformación en su carrera , pero también confirma la capacidad de la exdiva de reinventarse y mantenerse vigente en el interés del público.