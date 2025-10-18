Djokovic se compara con Cristiano Ronaldo y LeBron James

El serbio Novak Djokovic sigue con sus deseos de alargar su carrera en el circuito de la ATP. El ex número uno del mundo espera agrandar su palmarés y trofeos de Grand Slam.

“La longevidad es una de mis mayores motivaciones. Quiero ver hasta dónde puedo llegar. Reconozco que ver cómo en otros deportes grandes figuras históricas siguen jugando con 40 años o más, como LeBron, Cristiano Ronaldo o Tom Brady, es motivador e inspirador para mí. También quiero ver los cambios que están llegando a nuestro deporte”, dijo Nole.

Te puede interesar: La exorbitante cantidad que ganarán Alcaraz y Sinner en la final del Six Kings Slam

¡Arranca el Mundial Femenil Sub-17 2025! Todo sobre el Torneo en Marruecos

Novak y sus inicios

Por otro lado, Djokovic se refirió a sus inicios en el deporte blanco y a sus sueños desde niño.

“Cuando era pequeño, mi padre confiaba mucho más que yo en mis habilidades y en mi carácter para conseguir grandes objetivos. Cuando verbalizamos que nuestro objetivo era que yo fuera número 1 del mundo, viniendo de un país sin tradición tenística ni una gran historia en este deporte, tuvimos que enfrentarnos a las burlas de mucha gente”, expresó el tenista serbio.

Finalmente, Novak se animó a reconocer que fue dura su infancia y crecer en un deporte tan complejo como el tenis.

“Salí de un país que había estado en guerra, mi padre puso sobre la mesa 10 dólares cuando tenía 12 años y me dijo que ese era todo el dinero que teníamos. Vamos a afrontar una segunda guerra en nuestra vida. Teníamos deudas, órdenes de embargo... Me dijo que si realmente quería dedicarme a ese deporte individual y tan caro, tenía que ir a por ello. Tuve que madurar de golpe, entendí el mensaje, me convertí en un hombre y asumí muchas responsabilidades y conocí lo importante que es la disciplina”, sentenció.

Djokovic es el máximo ganador de Grand Slams, aunque todavía tiene varios récords personales que espera romper y espera lograrlo en el año 2026.

Te puede interesar: ¿Quién es Arnold Khegai, el rival de Rafael ‘Divino’ Espinoza campeón pluma?