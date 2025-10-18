deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

Djokovic se compara con Cristiano Ronaldo y LeBron James

El tenista serbio espera jugar varios años más en la élite del tenis. Djokovic desea seguir aumentando su número de Grand Slams en la última etapa de su carrera

Novak Djokovic
EFE
Alejandro Puello
Otros Deportes
Compartir

El serbio Novak Djokovic sigue con sus deseos de alargar su carrera en el circuito de la ATP. El ex número uno del mundo espera agrandar su palmarés y trofeos de Grand Slam.

“La longevidad es una de mis mayores motivaciones. Quiero ver hasta dónde puedo llegar. Reconozco que ver cómo en otros deportes grandes figuras históricas siguen jugando con 40 años o más, como LeBron, Cristiano Ronaldo o Tom Brady, es motivador e inspirador para mí. También quiero ver los cambios que están llegando a nuestro deporte”, dijo Nole.

Te puede interesar: La exorbitante cantidad que ganarán Alcaraz y Sinner en la final del Six Kings Slam

¡Arranca el Mundial Femenil Sub-17 2025! Todo sobre el Torneo en Marruecos

Novak y sus inicios

Por otro lado, Djokovic se refirió a sus inicios en el deporte blanco y a sus sueños desde niño.

Cuando era pequeño, mi padre confiaba mucho más que yo en mis habilidades y en mi carácter para conseguir grandes objetivos. Cuando verbalizamos que nuestro objetivo era que yo fuera número 1 del mundo, viniendo de un país sin tradición tenística ni una gran historia en este deporte, tuvimos que enfrentarnos a las burlas de mucha gente”, expresó el tenista serbio.

Finalmente, Novak se animó a reconocer que fue dura su infancia y crecer en un deporte tan complejo como el tenis.

“Salí de un país que había estado en guerra, mi padre puso sobre la mesa 10 dólares cuando tenía 12 años y me dijo que ese era todo el dinero que teníamos. Vamos a afrontar una segunda guerra en nuestra vida. Teníamos deudas, órdenes de embargo... Me dijo que si realmente quería dedicarme a ese deporte individual y tan caro, tenía que ir a por ello. Tuve que madurar de golpe, entendí el mensaje, me convertí en un hombre y asumí muchas responsabilidades y conocí lo importante que es la disciplina”, sentenció.

Djokovic es el máximo ganador de Grand Slams, aunque todavía tiene varios récords personales que espera romper y espera lograrlo en el año 2026.

Te puede interesar: ¿Quién es Arnold Khegai, el rival de Rafael ‘Divino’ Espinoza campeón pluma?

Entrevista: Salvador Escobar Nuevo presidente de Liga Arco Mexicana del Pacífico

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Alejandro Puello

Autor / Redactor

Alejandro Puello

Te Recomendamos

Thumbnail
Otros Deportes
Gervonta Davis vs Jake Paul y el regreso de Ryan García | A Raspar La Lona
The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
×
×