Djokovic va por el oro en los Juegos Olímpicos París 2024

Novak Djokovic sueña con un logro que le ha sido esquivo a lo largo de su exitosa carrera, la medalla de oro en Juego Olímpicos. El tenista serbio se recupera de una lesión y todo parece indicar que lo veremos en París 2024 .

Novak quiere sumar un título más en su carrera

Djokovic está en los últimos años de su carrera, por lo que podría significar la última oportunidad para conseguir la presea dorada. Roger Federer, le dedicó unas palabras al serbio y recordó uno de sus primeros enfrentamientos.

“La primera vez que nos enfrentamos fue en Mónaco 2006 y recuerdo salir de la cancha y pensar que jugaba bien, pero no me convencía del todo. Veía fallos técnicos en él, como una empuñadura demasiado cerrada de derecha y un revés que era mucho menos fluido que ahora. Creo que no le di el respeto que merecía y lo demostró mejorando muchísimo en muy poco tiempo y convirtiéndose en un tenista increíble, simplemente monstruoso”, fueron las palabras de Federer acerca de los primeros enfrentamientos que tuvo con Novak.

Por otro lado, el tenista suizo se refirió a lo que opina de Novak Djokovic como persona.

“Mi rivalidad con Rafa era espectacular y nos llevábamos genial. Cuando irrumpió Novak, creo que mucha gente pensó que el tenis no necesitaba un tercer hombre. Llegó con su arrolladora personalidad y esa ambición sin límites que tanto le ha impulsado, y creo que eso puso a la defensiva a muchos aficionados”, dijo el suizo.

Federer entiende el juego de Nole con el público

Roger se animó a hablar acerca de la personalidad de Novak.

“Honestamente, creo que la gente no ha sabido entender bien la personalidad de Novak Djokovic. Cuando he podido conocerle fuera de pista y obviando lo que dicen los medios o los fans, he podido ver que es un hombre que se preocupa mucho por su familia y tiene buenos valores”, dijo Federer sobre el tenista serbio previo al estreno del documental que contará sus últimos días como jugador profesional.

