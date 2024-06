Rafa Nadal sorprende con un anuncio sobre lo que sigue en su carrera

Rafael Nadal ha intentado regresar a su mejor nivel en las últimas semanas, después de casi un año de ausencia debido a diversas molestias físicas. Sin embargo, el legendario tenista español se ha quedado lejos de ganar los torneos que ha disputado, incluyendo Roland Garros, que es su especialidad.

Lamentablemente, eso ha hecho recapacitar al mallorquín sobre lo que debe hacer con su carrera profesional, y ha decidido bajarse de Wimbledon. Nadal no jugará el torneo de césped más prestigioso de la Tierra, pues ha preferido prepararse a tope para disputar los que serán los últimos Juegos Olímpicos de su carrera profesional.

Venezuela vs México Copa América 2024 EN VIVO

Como parte de su preparación olímpica, ha decidido jugar el torneo Bastad, en Suecia, pues ese torneo es en tierra batida, y no quiere cambiar de superficie, porque eso puede significar más exigencias físicas. Además, el mensaje que dirigió a los aficionados de Wimbledon tuvo tintes de despedida, lo que podría significar que el multicampeón no volverá a jugar este certamen.

Te puede interesar: ¡Marquen su calendario!: La fecha de la presentación de Mbappé en el Real Madrid

El emotivo mensaje de Rafael Nadal

“Durante mi rueda de prensa posterior al partido en Roland Garros me preguntaron sobre mi calendario de verano y desde entonces he estado entrenando en tierra batida. Ayer se anunció que jugaré en los Juegos Olímpicos de verano en París, mis últimos Juegos Olímpicos”, expresó en sus redes sociales.

“Con este objetivo, creemos que lo mejor para mi cuerpo es no cambiar de superficie y seguir jugando en tierra batida hasta entonces. Es por esta razón que echaré de menos jugar en Wimbledon este año. Me entristece no poder vivir este año el gran ambiente de ese increíble torneo, que siempre estará en mi corazón, y estar con todos los aficionados británicos que siempre me brindaron un gran apoyo. Los extrañaré a todos”, añadió.

Te puede interesar: ¡OFICIAL! Los Patriots retiran el número 12 de Tom Brady

Bastad se jugará del 15 al 21 de julio y los Juegos se inaugurarán el 26, en las mismas canchas en donde se jugó el torneo de Roland Garros, que son superficie de tierra batida.