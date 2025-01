Djokovic enciende la polémica en el Abierto de Australia

Novak Djokovic vuelve a ser tendencia en Australia. El tenista serbio no ocultó su enojo hacia un periodista que lo criticó en el primer Grand Slam del año.

El ganador de múltiples torneos de Grand Slams decidió no dar su respectiva entrevista en cancha tras su último triunfo, algo que dejó sorprendidos a propios y extraños y más tarde comentó en redes acerca de lo sucedido.

“Quisiera aclarar la razón por la que no he hecho la entrevista. Hace un par de días el famoso periodista para la emisora oficial, se burló de los fans serbios y también realizó comentarios ofensivos hacia mí", expresó Nole en sus redes sociales.



Djokovic enfrenta al español Carlos Alcaraz

El serbio enfrentará a Carlos Alcaraz en la siguiente fase del torneo, uno de los partidos más esperados por los aficionados al deporte blanco.

“Espero que sea una gran batalla, como la mayoría de partidos en los que nos hemos enfrentado. Quizá solo ha habido dos veces que la batalla fuera un poco desigual. La final de Wimbledon el año pasado, por ejemplo, él fue la fuerza que dominó la pista. Aunque tuve un buen partido contra él en las ATP Finals de 2023. Aparte de eso, hemos tenido largas batallas, largos intercambios. Me recuerdan a mis enfrentamientos con Nadal en términos de intensidad y energía en la pista”, dijo Novak.

También se refirió a las virtudes del español en las canchas.



“Carlos es muy dinámico, explosivo, increíblemente talentoso y un jugador carismático. Es genial de ver, pero no tanto jugar contra él. Estoy ansioso por que llegue. Creo que cuando salió el cuadro mucha gente estaba esperando un potencial enfrentamiento de cuartos de final entre Alcaraz y yo, así que aquí estamos. Creo que ambos estamos golpeado la bola bastante bien en este torneo. Me gusta la manera en la que estoy jugando y me estoy sintiendo estos últimos dos partidos. Tengo muchas ganas de afrontar el desafío”, dijo Djokovic.