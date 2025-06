El recadito de Djokovic para Sinner y Alcaraz

Novak Djokovic quiere un último título en Wimbledon. El tenista serbio no ha tenido su mejor temporada, pero no deja de ser uno de los jugadores más temidos en el circuito de la ATP.

Previo al arranque del tercer Grand Slam del año, Nole se animó a hablar acerca de lo que significó para el tenis aquella final de Roland Garros entre Sinner y Alcaraz.

“Fue en una superficie diferente a esta, con un estilo de juego distinto, pero lo que hicieron en esa final en París fue alucinante. Sinceramente, estaba en mi país. Mi mujer quería ver la final, pero yo, la verdad, no quería verla. Durante la primera parte del encuentro salimos a comer. Volvimos a casa... y acabamos viéndola. Un partido increíble, impresionante. Tengo que felicitar a ambos: fue uno de los partidos más históricos que jamás hayamos visto en este deporte”, expresó el ex número uno del mundo.

Jannik aún lamenta derrota con Alcaraz

El entrenador del italiano confesó que le faltó a Sinner en aquella final.

Fue muy evidente cómo la inmensa mayoría del público de la Philippe Chatrier se posicionó a favor de Carlos, algo de lo que Vagnozzi ha hablado sin tapujos. “Creo que la grada fue clave para impulsar a Alcaraz, pero no para penalizar a Jannik. La verdad es que Carlos fue muy astuto a la hora de buscar el apoyo de la gente y lo gestionó bien, pero no podemos esgrimir eso como un factor clave para el desenlace. Hay momentos en los que también jugar con la gente en contra puede ser bueno, como motivación extra, y no hay que olvidar que en Roma, Sinner fue el que tuvo el apoyo de la mayoría”, expresó Simone Vagnozzi.

Por otro lado, afirmó que el actual número uno del mundo llegará de la mejor manera al torneo de Wimbledon 2025.

“Hemos alquilado una casa a diez minutos andando del club. Hay días que hacemos sesión doble de tenis, y otros que alternamos una sesión de tenis con otra de gimnasio. Veo bien a Jannik”, sentenció.

