Figura del deporte blanco debuta en Only Fans

Pedro Martínez, tenista español y número 52 del ranking ATP se une a otros tenistas que han optado por abrir una cuenta en esta plataforma, así como en su momento lo hizo de Arina Rodionova. Only Fans es utilizado para subir contenido exclusivo, como videos o transmisiones en vivo.

Los tenistas empiezan a preparar el torneo de Wimbledon, el tercer Grand Slam del año. Para esta ocasión los favoritos serán Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.

Así llega Sinner a Wimbledon

El entrenador del tenista italiano se animó a hablar acerca de cuánto ha pesado la final perdida en París ante Alcaraz en el ánimo del número uno del mundo.

“No voy a negar que ha sido difícil para Jannik. La derrota en Roma fue más suave porque llegábamos sin grandes expectativas, pero lo sucedido en París ha pesado, la verdad. Solo puedo decir que ahora todos los miembros del equipo sentimos aún más respeto y admiración por él. Fue complicado aceptar la derrota, pero al día siguiente ya había entendido que, al fin y al cabo, es solo un partido de tenis y que somos muy afortunados por estar viviendo estas experiencias, tal y como está el mundo. Hay que disfrutar de todo”, dijo Simone Vagnozzi.

Alcaraz, en su mejor momento

Por otro lado, ex tenistas como Ivan Ljubicic se han animado a opinar sobre el nivel que está mostrando Carlos Alcaraz.

“Alcaraz lo tiene todo para jugar bien en hierba. Responde bien, se mueve bien, es muy potente. Pero no es una sorpresa, porque enseguida encontró el feeling. Es una superficie especial: o encuentras tu tenis enseguida o luchas. A mí me ha costado toda mi carrera. Federer, como Carlos, encontró enseguida el feeling”, mencionó el ex jugador.

Ljubicic sabe que Alcaraz será uno de los jugadores a seguir en el tercer Grand Slam del año.

