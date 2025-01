Djokovic deja abierta la posibilidad del retiro en el Abierto de Australia

Novak Djokovic ha sorprendido a todos en el Abierto de Australia . El serbio ya venía con una lesión, y este fue el motivo por el cual no continúo su partido ante el tenista alemán. Nole dejó unas palabras y explicó su sorpresivo retiro en las semifinales del torneo.

“Hice todo lo que pude para controlar el desgarro muscular, con medicamentos, protecciones y trabajo de fisioterapia. Hacia el final del primer set empecé a sentir un dolor mucho más fuerte, era demasiado. Quizá si hubiera ganado el primer set habría intentado seguir, pero el problema estaba empeorando a marchas forzadas, así que veía imposible mantenerme en pista mucho tiempo más”, expresó el serbio.

Por otro lado, habló acerca de los posibles plazos de recuperación.

“Ahora mismo estoy frustrado y decepcionado, pero este torneo permanecerá siempre en mi corazón por ser el lugar en el que mejor tenis he jugado. Estoy agradecido por todo lo que el tenis me ha permitido vivir y orgulloso de mí desempeño. Tengo que examinar bien la lesión cuando vuelva a Europa y veré si puedo estar recuperado para el torneo de Doha. Creo que he desplegado un gran tenis durante todo el torneo, me gustaban mis opciones en caso de haber estado saludable. Sé que nunca es sencillo ganar a Zverev, pero tampoco lo fue para él incluso hoy, estando yo lesionado”, dijo Nole.



Novak Djokovic y Stan Wawrinka pelotearon en el Masters de Montecarlo

Al final del encuentro, Zverev dedicó unas palabras al ex número 1 del mundo y lanzó un contundente mensaje hacía la afición de Australia.

“Por favor, no abucheen a ningún jugador, y mucho menos a Novak. Ha hecho todo lo imaginable por este deporte, ha intentado competir a pesar de sus problemas, sé que pagaron una entrada, pero lleva 20 años dando todo por este deporte y ganó este torneo con el abdominal roto. Muestren un poco de cariño”, sentenció el alemán.

