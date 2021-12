Djokovic acabará con más Grand Slams: Rafa Nadal

Rafa Nadal se animó a hablar sobre la rivalidad con Roger Federer y Novak Djokovic para saber qué jugador finaliza su carrera con mayor número de Grand Slams. En el Abierto de Australia 2022 se podrían dar por primera vez una batalla mano a mano entre el español y Novak Djokovic por desempatar los 20 Grand Slams que tienen ambos actualmente.

Nadal cree que Nole es el tenista que se encuentra en mejor situación para terminar su carrera con más Slams que nadie.

“Djokovic es el mejor posicionado para terminar como en jugador con más Grand Slams. No hay que mentirse, Federer está donde está y yo estoy donde estoy. Novak sigue compitiendo y está en un gran momento. Lo que pueda pasar en 9 meses ya se verá, pero a día de hoy, él es el favorito”, comentó Rafa.

Te podría interesar: Pumas confía en la remontada

Talento en el futuro

Por otro lado, Nadal ve a los jóvenes talentos cada vez mejor preparados para tomar el mando luego de que el Big Three se retire.

“Ya no son la Next Gen. No debemos hacerla eterna. Medvedev, Zverev, Tsitsipas… a estos tenistas ya se les ha pasado esa etapa. Ya son la generación del presente”, señaló el español.

Desde que disputara el torneo de Washington, tras todo el verano ausente por esa lesión en el pie, Rafael Nadal decidió parar y tratarse su lesión y bajarse de todo lo que quedaba de temporada 2021. El balear regresó a los entrenamientos hace un mes y medio tras una leve intervención y, desde entonces, ha ido subiendo cargas de trabajo y el pie parece estar respondiéndole. Rafa tiene en mente jugar el Abierto de Australia 2022, pero no quiere correr riesgos que le hagan tener que parar varios meses mes.

Eso sí, Rafa revela que, de momento, las cosas van por buen camino.

“Estamos mejor que antes, si no, no me plantearía ir a Abu Dhabi. Lo que pasará a partir de ahí, no lo sé. Será una prueba para ver cómo está todo”, sentenció el mallorquín.