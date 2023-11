Novak Djokovic jugaría dobles con Santiago González en México

Novak Djokovic tuvo un momento muy ameno con el mexicano Santiago González. La familia del doblista azteca entrevistó al serbio y se animó a preguntarle sobre cuál es su torneo favorito, su actividad favorita con sus hijos, si les deja comer dulces o no. Ya al final de la plática los hijos de Santiago metieron en apuros al No.1 del mundo al preguntarle que si le gustaría jugar dobles junto a su padre. A lo que Djokovic respondió que sí y por qué no hacerlo en México.

STEPHANIE LECOCQ/REUTERS Tennis - ATP Masters 1000 - Paris Masters - AccorHotels Arena, Paris, France - November 4, 2023 Serbia’s Novak Djokovic celebrates winning his semi final match against Russia’s Andrey Rublev REUTERS/Stephanie Lecocq

“Tu papá nunca me ha pedido que juegue dobles con él, así que cuando me pregunte ya veremos, ya hablaremos….No sé si tengo el nivel que él necesita para el dobles, pero algún día por qué no en México”, comentó el número 1 del mundo.

La tremenda actualidad de Santiago González

González y Roger-Vasselin recuperan las opciones de avanzar a la siguiente fase por este grupo Verde en Turín, pero deberán imponerse en su siguiente salida a los máximos favoritos, el croata Ivan Dodig y el estadounidense Austin Krajicek. Novak Djokovic viene de caer ante Jannik Sinner en las ATP Finals, cuya victoria le habría otorgado la clasificación a semifinales. Tras el encuentro, el serbio pasó por rueda de prensa para valorar el partido, el gran juego valiente de su rival y charló sobre lo qué ha aprendido. Además, también habló de la motivación que tienen los jóvenes como Sinner, Alcaraz y Rune por derrotarle.

“La última vez que jugamos fueron las semifinales en Wimbledon. Gané en sets corridos, pero fue un partido muy igualado. Creo que jugó tan bien como hoy. Quizás sirviendo mejor, pero creo que la principal diferencia es que en los puntos importantes él fue a por todas, fue más valiente. Merecía ganar porque en momentos importantes supongo que no fui lo suficientemente agresivo, no fui lo suficientemente decisivo. Le di la oportunidad de tomar el control de los puntos. Solo queda felicitarlo, simplemente jugó un partido fantástico y eso le dije en la red. Creo que en los momentos más importantes hizo su mejor partido y merecía absolutamente ganar”, confesó Novak Djokovic en las ATP Finals.

