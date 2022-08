Djokovic no estará en el al Abierto de Estados Unidos

El tenista serbio Novak Djokovic reveló que no participará en Abierto de Estados Unidos, pues no podrá ingresar al país de las “Barras y las estrellas” por no cumplir con el requisito de vacunación contra el COVID 19.

“Lamentablemente, esta vez no podré viajar a Nueva York para el Abierto de Estados Unidos. Gracias #NoleFam por vuestros mensajes de amor y apoyo. ¡Suerte a los demás jugadores! Me mantendré en buena forma y con estado de ánimo positivo y esperaré una oportunidad para volver a competir. ¡Nos vemos pronto mundo del tenis!”, públicó en su cuenta oficial de Twitter.

Novak Djokovic y Stan Wawrinka pelotearon en el Masters de Montecarlo

¿Por qué no Djokovic no estará el US Open?

Las normas en territorio estadounidense miden que los ciudadanos no estadounidenses y no residentes en EE.UU. hagan constar que están vacunados contra el COVID 19 y a pocas horas del sorteo del cuadro principal, el serbio renunció a su segundo ‘Grand Slam’ de la temporada.

“Novak (Djokovic) es un gran campeón y es una lástima que no pueda competir en el Abierto de Estados Unidos, al no poder acceder al país por el requisito de vacunación del Gobierno para los no ciudadanos. Estamos ansiosos por recibir a Novak en el Abierto de EEUU de 2023", afirmó Stacey Allaster, directora del US Open, por medio de un comunicado oficial.

Este año Nole solo pudo participar en Roland Garros y Wimbledon, en este último el serbio fue campeón. Djokovic ha sido tres veces monarca en Nueva York y llegó a la final el año anterior. En el Abierto de Estados Unidos no es necesario que los jugadores presenten la constancia de vacunación, sin embargo el país lo tiene como requisito para ingresar.

¿Cuándo se disputará el Abierto de Estados Unidos?

El próximo Abierto de Estados Unidos se realizará en la ciudad de Nueva York del 29 de agosto al 11 de septiembre el ruso Daniil Medvedev es el vigente campeón.

