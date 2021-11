Djokovic, segunda temporada sin perder el número 1 ni una semana

Novak Djokovic es el tenista que cuenta con el mayor número de temporadas completas como número 1 del mundo en toda la historia del deporte blanco. Por si esto fuera poco, esta es la segunda campaña en la que el serbio no ha abandonado ni una sola semana esa posición, después de que lo hiciera también en 2021. Igualando así a Pete Sampras e Ivan Lendl, superando a Lleyton Hewitt y se situándose a una temporada de igualar a Roger Federer y Jimmy Connors.

Cierre del año

Terminada la temporada ATP con la conclusión de las ATP Finals, esto nos deja también el Top 10 de lo que ha sido este gran año 2021, que ha tenido prácticamente de todo y donde hay varios debutantes, que no sabían lo que era pisar este selecto grupo en sus carreras. Novak Djokovic terminó con casi 3000 puntos de diferencia sobre Daniil Medvedev, consiguiendo tres de los cuatro grandes en un año espectacular. Va a costar que alguno le baje de ese puesto, incluso en el primer semestre de 2022.

Tanto ha sido el éxito este año de Nole que hasta sus más grandes rivales, como lo ha sido el alemán Alexander Zverev, se animó a hablar de papel del serbio en su crecimiento como jugador.

“Creo que en estos últimos años se ha convertido en un figura que muchos jugadores aprecian, muchos jugadores aprecian poder hablar con él. Él me entiende. Tenemos debates, no solo sobre tenis, sino sobre cosas de la vida y que ocurren en el mundo. Por eso lo aprecio. Para mí, no hay nadie en el mundo que debería ser más respetado que Novak. Sabiendo de dónde viene y todo lo que ha conseguido, es el mejor jugador de todos los tiempos y creo que a veces eso se le olvida a la gente”, dijo Sascha.