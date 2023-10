Djokovic le responde a Nadal sobre quién es el mejor del mundo

Hace unos días, el director del primer Grand Slam de la temporada había anunciado la vuelta de Nadal, a través de una conferencia de prensa: “Ha estado fuera la mayor parte del año y, al hablar con él durante los últimos días, confirmó que regresará, lo cual nos entusiasma mucho”.

El mallorquí, de 37 años, trabaja para dejar atrás una lesión que lo marginó de la actividad desde principio del 2023. Su último partido fue en enero pasado, cuando perdió justamente en Australia ante el estadounidense Mackenzie McDonald. Nadal se consagró campeón allí en dos oportunidades, en 2009 y 2022, y si bien se prepara para regresar a las canchas en 2024, prefirió ser cauto y no confirmar cuándo volverá a jugar oficialmente.

Así fueron los mensajes entre Nadal y Djokovic

Novak Djokovic se animó a mandarle un mensaje a Rafa Nadal sobre la histórica rivalidad con el “Big 3".

“Rafa es un gran campeón, alguien a quien respeto y aprecio como lo que es: un gran campeón, mi mayor rival y alguien que, como jugador, ha contribuido a moldear mi juego y los resultados que he conseguido a lo largo de mi carrera. No tengo ninguna intención de hablar de él de una forma negativa, ni de él ni de Federer: mi respeto hacia ambos está por encima de cualquier opinión negativa que pudiera tener”, mencionó el serbio.

El año venidero no será uno más en la carrera de Rafael Nadal, una de las raquetas que cambiaron la historia de la disciplina en compañía de Roger Federer y el propio Djokovic. El oriundo de Manacor tiene un físico privilegiado que lo hizo recuperarse de varias lesiones, pero el momento del adiós se acerca.

Además, Rafa ha intentado bajar las expectativas de su regreso por los problemas físicos acarreados a sus 37 años y la búsqueda por una vara a la altura sensata va a contramano del deseo de sus seguidores:

“Me gustaría volver a jugar y ser competitivo, pero que la gente no se confunda: la ilusión no es volver y ganar Roland Garros o Australia. Soy muy consciente de que todo eso queda muy lejos por la época en la que estoy en mi vida”.

