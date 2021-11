Djokovic le roba un nuevo récord a Federer

Tras su victoria en el Masters 1000 de París-Bercy ante Fucsovics, Novak Djokovic se adueñó de un nuevo registro, el de ser el tenista con más triunfos (418) de la historia ocupando el Número 1 de la clasificación.

Nole ya había superado anteriormente las 310 semanas de Roger Federer como número uno del mundo, mucha gente entendió que era cuestión de tiempo que fueran cayendo del lado del serbio más récords.

Otra cifra más que ubica a Novak en las máximas leyendas del deporte blanco. En los últimos tiempos, Djokovic no solo ha tenido que lidiar con sus rivales en las pistas, también con lo que se ha ido vertiendo sobre él en la prensa.

El serbio le tiró la oreja a la prensa

Esta semana, en París, Nole habló para la prensa serbia acerca de todo lo que ha tenido que soportar en los últimos meses, y ha admitido que no lo pasa bien y que le duele, aunque intenta aislarse de todo lo que se habla acerca de él.

“Estoy agradecido de jugar a un deporte que es global y popular en todo el mundo. Gracias a esto, recibo mucha atención.Esta atención puede traer muchas cosas buenas y beneficios en mi vida profesional y privada, pero, por otro lado, también supone una carga adicional, de gente que te ve como modelo a seguir y que quiere ser como tú algún día”, admitió el número 1 del mundo.

Con los años, Nole admite haber creado una especie de barrera, para que todo lo que se diga sobre él, no llegue a afectarle.

“Ya no me afecta como antes porque ya estoy acostumbrado. Desde los medios internacionales, incluso locales, en Serbia, se crea una propaganda a partir de algo que dije. El periodismo ha tomado un camino que no defiende la base de la profesión”, sentenció Djokovic, que ahora con la motivación de este nuevo récord, buscará coronarse en el Masters 1000 de París.