¡DOBLETE DEMENCIAL DE NEYMAR ! | Santos 2 - 1 Vasco da Gama | Brasileirao | J4 | TV Azteca
Neymar aparece nuevamente y firma un DOBLETE para darle la ventaja 2-1 al Santos FC sobre el CR Vasco da Gama en la Jornada 4 del Campeonato Brasileiro Série A. El astro brasileño volvió a demostrar su calidad, liderazgo y olfato goleador en un partido vibrante del Brasileirao
