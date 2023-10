Doblete de McTominay en el agregado salva al Manchester United frente al Brentford

Una tensa calma se respiraba en Old Trafford hacia el final del encuentro contra el Brentford correspondiente a la Jornada 8 de la Premier League. El Manchester United no encontraban la llave de entrada a la portería rival y ya se jugaba el agregado, la crisis parecía prolongarse una semana más.

Scott McTominay, ingresado al 87' por Sofian Amrabat, tenía otros planes. El mediocampista escocés desató la locura en el hogar de los Red Devils con un milagroso doblete que le dio a su equipo los tres puntos y evitó la primera victoria de las abejas en el mítico estadio desde 1937. La Premier en su máxima expresión.

Resumen: Mazatlán 1-2 América | Jornada 12 del Apertura 2023

Te puede interesar: Los partidos más destacado para la Fecha FIFA de octubre

Brentford abrió el marcador a los 26 minutos gracias a un error de Casemiro que culminó con la definición a placer de Mathias Jensen. Parecía que la historia reciente se repetiría y el United de nueva cuenta encontraría la forma de perder un partido en casa. Apenas a media semana dejaron ir la victoria en Champions League contra el Galatasaray.

El ingreso de McTominay le cambio la cara a los rojos, que de inmediato se fueron al frente con toda la caballería. Al 90+3´un remate de Diogo Dalot fue tapado en el fondo y el rebote le quedó a modo al héroe de la tarde, quien simplemente la tuvo que empujar para el 1-1 parcial. Por si no fuera suficiente, volvió a marcar cuatro minutos después con un certero cabezazo que dejó sin opciones al arquero, la asistencia fue de nada más y nada menos que Harry Maguire.

Manchester United evitó así perder en casa por tercera ocasión consecutiva en Premier, algo que no ocurre desde hace 44 años.

Erik ten Hag se fue descontento a pesar de la victoria del Manchester United

Erik ten Hag no ocultó su disgusto ante el desempeño de sus muchachos el sábado en contra del Brentford. A pesar de llevarse la victoria, el Manchester United sigue dejando malas sensaciones entre los aficionados.

“Si no puedes soportar la presión, no juegues aquí", dijo el estratega en referencia a sus jugadores. “En el fútbol es comer o ser comido. Demasiadas veces en la primera mitad de esta temporada nos han comido rivales que tienen más hambre. Esto no puede ser. Tiene que desaparecer. Cada jugador tiene que ofrecer eso en cada segundo que esté en el campo”, sentenció el neerlandés.

Te puede interesar: Daniel Cejitas Valladares es noqueado en 5 rounds en Japón