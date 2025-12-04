Domènec Torrent hizo algo impensado en Rayados de Monterrey vs. Toluca: le salió bien e ilusiona

Pese a no partir como favoritos, Rayados de Monterrey se hizo fuerte en su estadio y superó por 1-0 a Toluca este miércoles en la ida de las semifinales del Apertura 2025. Tras la victoria, la atención se centró principalmente en el entrenador, Domènec Torrent, por una arriesgada decisión que sorprendió a todos los aficionados.

En los últimos instantes del encuentro, cuando La Pandilla se aferraba al triunfo y los Diablos Rojos intentaban lograr la igualdad, Torrent realizó una variante y decidió darle minutos en el primer equipo a José Urias, el joven delantero de 19 años que destaca en las Fuerzas Básicas del club.

Instagram @rayados_fb

Desde su arribo a Rayados, el español demostró ser un entrenador al que no le tiembla el pulso a la hora de tomar medidas contundentes. Luego de cambiar de portero en plena Liguilla , Torrent volvió a llamar la atención al hacer debutar al joven Urias en un encuentro tan decisivo.

Ya con el futbolista de 19 años en cancha, Monterrey logró mantener la ventaja en los instantes finales y se quedó con una victoria que puede ser fundamental de cara a la vuelta. El próximo partido ante Toluca será este sábado 6 de diciembre a las 19:00 horas en el Estadio Nemesio Diez.

TE PUEDE INTERESAR:



Las duras criticas de Torrent al arbitraje en el partido de Rayados de Monterrey frente a Toluca

Más allá de la valiosa victoria, Domènec Torrent se mostró muy molesto con el arbitraje del encuentro y fue sumamente critico en la rueda de prensa. "No se si a Sergio Canales le hicieron como 30 faltas en el segundo tiempo", señaló el español visiblemente enojado.

Al ser consultado por el bajón de rendimiento entre un tiempo y otro, el DT fue claro: "Estoy de acuerdo en que la primera parte no tuvo nada que ver con la segunda, pero el criterio arbitral de la primera parte tampoco tuvo nada que ver con el de la segunda".