Dónde y en qué estadio se juega el Austin FC vs Xolos de Tijuana de la Leagues Cup 2026

La actividad de la Leagues Cup 2026 continúa y uno de los equipos mexicanos que tendrá participación este jueves es Xolos de Tijuana. El conjunto fronterizo tendrá un duro desafío en su estreno al enfrentar al Austin FC de la MLS.

El encuentro tiene una particularidad importante para los aficionados de Xolos, ya que el equipo de la Liga BBVA MX tendrá que salir de México para afrontar la primera jornada. La sede y el estadio para este compromiso ya fueron confirmados.

Dónde se juega Austin FC vs Xolos de Tijuana

El partido entre Austin FC y Xolos de Tijuana se jugará en el Q2 Stadium, ubicado en Austin, Texas. El conjunto estadounidense tendrá la posibilidad de disputar el encuentro en su casa, mientras que los dirigidos por Sebastián Abreu deberán afrontar el compromiso como visitantes.

Xolos y Austin se enfrentarán en el Q2 Stadium

El Q2 Stadium fue inaugurado en 2021 y es la casa habitual del Austin FC en la MLS. El inmueble tiene capacidad para poco más de 20 mil aficionados y volverá a recibir un compromiso internacional con la presencia de un equipo de la Liga BBVA MX.

Austin FC tiene programados sus tres compromisos de la Fase Uno de la Leagues Cup 2026 en este escenario. Además de Xolos, por el Q2 Stadium también pasarán Puebla y América.

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A qué hora juega Austin FC contra Xolos de Tijuana

Austin FC y Xolos se enfrentarán este jueves 6 de agosto por la Fase Uno de la Leagues Cup 2026. El silbatazo inicial está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

En Tijuana el encuentro comenzará a las 18:00 horas, mientras que en Austin será a las 20:00 horas debido a la diferencia horaria.



Partido: Austin FC vs Xolos de Tijuana

Fecha: jueves 6 de agosto de 2026

Hora: 19:00, tiempo del centro de México

Estadio: Q2 Stadium

Ciudad: Austin, Texas

Competencia: Leagues Cup 2026

Fase: Fase Uno

Q2 Stadium

Austin FC y Xolos se enfrentan por primera vez

El choque de este jueves tendrá además un detalle particular: será el primer enfrentamiento oficial entre Austin FC y Xolos de Tijuana.

Los dos clubes llegan con antecedentes diferentes dentro de la competencia. Austin registra dos victorias y tres derrotas en sus cinco partidos anteriores de Leagues Cup, mientras que el conjunto fronterizo tiene una marca de un triunfo y seis derrotas en siete presentaciones.

Para Tijuana, comenzar sumando será especialmente importante debido al formato de la competencia. Cada equipo tendrá únicamente tres encuentros en la Fase Uno para intentar colocarse entre los mejores representantes de su liga.