Cruz Azul vs Philadelphia Union: dónde y en qué estadio se juega este partido por la Leagues Cup

Cruz Azul comienza una nueva aventura internacional. La Máquina cambia rápidamente el chip después de sus compromisos en la Liga BBVA MX y ahora afrontará su debut en la Leagues Cup 2026, torneo en el que buscará convertirse en uno de los grandes protagonistas.

El primer obstáculo será Philadelphia Union, un rival al que el conjunto cementero ya conoce de ediciones anteriores. El duelo tendrá lugar este jueves 6 de agosto y Cruz Azul deberá jugar fuera de México para intentar conseguir sus primeros puntos.

Dónde se juega Cruz Azul vs Philadelphia Union

El partido entre Philadelphia Union y Cruz Azul se disputará en Chester, Pensilvania, Estados Unidos. El conjunto de la MLS tendrá la posibilidad de jugar como local en su debut dentro de la Leagues Cup 2026.

Cruz Azul y Philadelphia Union jugarán en el Subaru Park

La Máquina deberá trasladarse hasta territorio estadounidense para afrontar su primer compromiso de la Fase Uno. El calendario para el cuadro cementero generó cierta controversia puertas adentro, sobre todo por la cantidad de kilómetros que deberá recorrer la delegación durante el desarrollo de la competición.

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En qué estadio juegan Cruz Azul y Philadelphia Union

El escenario elegido para el compromiso es el Subaru Park, casa habitual de Philadelphia Union. El inmueble se encuentra en Chester, a las afueras de la ciudad de Filadelfia, en el estado de Pensilvania.

Subaru Park

No será un estadio desconocido para los cementeros. Cruz Azul ya visitó este escenario para enfrentarse al mismo rival en la Leagues Cup 2024. En aquella oportunidad, el encuentro terminó igualado y La Máquina consiguió imponerse en la tanda de penales.

Dos años más tarde, los caminos de ambos clubes vuelven a cruzarse en el mismo lugar. Esta vez, el objetivo del conjunto mexicano será comenzar con el pie derecho y sumar puntos importantes pensando en la clasificación a la siguiente instancia.

A qué hora juega Cruz Azul contra Philadelphia Union

El partido de Cruz Azul contra Philadelphia Union está programado para este jueves 6 de agosto a las 18:00 horas, tiempo del centro de México. En Pensilvania, el encuentro comenzará a las 20:00 horas del Este de Estados Unidos.

Philadelphia Union confirmó que el compromiso podrá seguirse mediante Apple TV y FS1 en Estados Unidos. La disponibilidad de las transmisiones puede variar dependiendo de la ubicación del espectador.