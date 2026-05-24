Pumas vs Cruz Azul: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS la Final de Vuelta del Clausura 2026? | Presentado por Nissan

Este domingo 24 de mayo del 2026, se disputa la gran final de vuelta del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX entre Pumas vs Cruz Azul encuentro que podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS.

¿Dónde puedes ver la final Pumas vs Cruz Azul?

La gran final de Pumas vs Cruz Azul, se disputa en punto de las 19:09 horas tiempo del centro de México en el Estadio Olímpico Universitario. La transmisión del encuentro la vas a poder ver Totalmente EN VIVO Y GRATIS por el canal de Azteca 7, en la app y sitio web de TV Azteca Deportes.

Esta noche se vivirá un PARTIDAZO 🤩 Pumas y Cruz Azul definirán al nuevo CAMPEÓN de la Liga MX... IMPERDIBLE por @AztecaSiete #FinalBotanera 🔴 La FINAL de VUELTA: PUMAS vs CRUZ AZUL | EN VIVO a las 6:50 PM por Azteca 7 y https://t.co/OqYzbKTBqI 🐾🆚🚂 pic.twitter.com/CJ5VML1pR6 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) May 24, 2026

AQUÍ PUEDES VER LA FINAL DEL VUELTA ENTRE PUMAS VS CRUZ AZUL TOTALMENTE EN VIVO Y GRATIS

La transmisión del Pumas vs Cruz Azul por Azteca Deportes arranca en punto de las 18:55 horas para que no te pierdas ningún detalle. El partido tendrá la narración y el análisis de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y David Medrano.

No es ‘Viernes Botanero’ pero el maestro La Volpe, lo sabe; nos vemos este domingo por Azteca 7. pic.twitter.com/ioVcrJIwMJ — Christian Martinoli 🐳 (@martinolimx) May 24, 2026

Hora exacta en la que inicia el partido de Pumas vs Cruz Azul

Para el partido de Pumas vs Cruz Azul, se tiene programado en la página oficial de la Liga BBVA MX que el inicio del encuentro sea en punto de las 19 horas tiempo del centro de México, pero se espera que el partido inicie más tarde.

La HORA EXACTA en la que se espera el silbatazo inicial sería en punto de las 19:10 horas tiempo del centro de México pues con los protocolos que tienen normalmente en la finales, el tiempo en el que suena el himno, la salida de los equipos, los fuegos artificiales y demás, se espera que el inicio del partido sea hasta después del horario que tiene la página del torneo.