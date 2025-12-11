TV Azteca Esports transmitirá The Game Awards 2025 con el mejor costream de Latinoamérica en español

TV Azteca Esports confirma oficialmente la transmisión de The Game Awards 2025, la ceremonia más influyente de la industria del videojuego, que reconocerá a los títulos, estudios y creativos que marcaron la conversación global durante el último año. La gala se llevará a cabo el 11 de diciembre a las 6:30 PM (hora del centro de México) por las cuentas oficiales de Facebook , Youtube y Twitch y TV Azteca Esports ofrecerá un costream especial dirigido a la audiencia gamer de la región.

Este año, The Game Awards adquiere un significado particular para el equipo de Azteca Esports, ya que por primera vez participa como jurado oficial dentro del panel internacional encargado de evaluar los juegos nominados. Esta distinción no solo valida el crecimiento del proyecto, sino que reafirma el compromiso del medio con la cobertura profesional, la difusión del talento creativo y el impulso constante del ecosistema gamer en México.

La transmisión contará con análisis en tiempo real, invitados especiales, cobertura de anuncios, reacciones en vivo y una producción pensada para complementar la experiencia oficial del evento. El objetivo es ofrecer una perspectiva editorial propia, cercana a la comunidad y alineada con los estándares globales de la industria.

Entre las categorías más esperadas de la noche destacan Juego del Año, Mejor Dirección, Mejor Dirección de Arte, Mejor Narrativa, Mejor Banda Sonora, Mejor Juego Independiente, Mejor Juego de Acción, Mejor Juego de Lucha y Mejor Juego de Deportes o Carreras, entre otras. Al tratarse de un año con lanzamientos de gran impacto, la expectativa por conocer a los ganadores es especialmente alta para audiencias y expertos.

Para impulsar la conversación en redes sociales, Azteca Esports activará contenidos adicionales en X, Instagram, TikTok y YouTube, incluyendo cápsulas informativas, trivias, historias en vivo, dinámicas con la audiencia y resúmenes inmediatos tras cada anuncio importante.