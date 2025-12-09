Fecha y hora para ver los GOTY 2025 en México, Colombia, Argentina, Estados Unidos, Ecuador, República Dominicana y más

El mundo gamer está de fiesta pues este 11 y 12 de diciembre se llevará a cabo la entrega The Game Awards 2025 , la celebración que premia a lo mejor de los videojuegos dónde la categoría “Juego del año” es la más esperada. Este evento estará conducido por Geoff Keighley.

Este evento tendrá una gran ventaja: será transmitido por Amazon Prime Video. Sin embargo también será visible por la red social Twitch y Youtube en los canales de The Game Awards.

Fecha y hora para ver los GOTY 2025

El día jueves en México esta premiación se verá a las 18:30 horas, en Colombia, Perú y Ecuador a las 19:30 horas, en Chile, Argentina y Uruguay a las 21:30 horas, en la Costa Este de Estados Unidos a las 19:30 horas, mientras que en la Costa Oeste a las 16:30 y en Venezuela a las 20:30 horas.

En España la transmisión será el día viernes 12 de diciembre. En Canarias a las a las 00:30 horas mientras que en Península y Baleares a la 1:30 horas.

¿Quiénes compiten en la categoría principal “Juego del año” en los GOTY 2025?

Este año la competencia es fuerte, diversas producciones crearon juegos impactantes desde la historia, creación y diseño de personajes, efectos visuales, mundos de enfrentamiento, pero sobre todo la producción técnica y programática para cada función de personajes y desbloqueos fue uno de los elementos más importantes.

En la lista compiten Clair Obscur: Expedition 33, Death Stranding 2: On The Beach, Donkey Kong Bananza, Hades II, Hollow Knight: Silksong y Kingdom Come: Deliverance II. Los jugadores ya tienen a sus favoritos. Sin embargo, hasta el día de la ceremonia se conocerá al ganador.

¿Qué sorpresas habrá en LOS GOTY 2025?

En esta ceremonia no solo se entrega el premio al ganador, también es una noche en donde se anuncian sorpresas que vendrán el siguiente año para el mundo gamer, como nuevos juegos, colaboraciones, además de que usualmente suelen haber presentaciones musicales y muchas personas reconocidas de la industria de los videojuegos se hacen presentes generando mucha atención sobre ellos.