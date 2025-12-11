Metal Gear Solid, uno de los juegos favoritos de Guillermo del Toro; ¿qué otros son sus favoritos?

Guillermo del Toro no solo es uno de los mexicanos más importantes de la actualidad, sino uno de los cineastas más reconocidos que el mundo tiene hoy en día. En ese sentido, ¿sabías que el experto en cine tiene una afición muy marcada por los videojuegos gracias a su experiencia en ellos?

Para nadie es un secreto que Guillermo del Toro cuenta con un fanatismo claro sobre los videojuegos, hecho que ha mencionado en más de una ocasión en distintas entrevistas. Ahora, fue más allá para nombrar a los que son sus favoritos desde siempre, destacando el Metal Gear Solid.

¿Cuáles son los videojuegos favoritos de Guillermo del Toro?

Durante una charla en el podcast Happy Sad Confused mediante Push Square, Guillermo del Toro aseguró que siente una pasión grande por los videojuegos, destacando algunos que han sido importantes en su vida. Entre ellos aparece la saga de Metal Gear Solid, una de las más importantes que existen en esta rama.

Otra entrega que es de su agrada, y que también forma parte de Hideo Kojima, es Death Stranding, aunque también mencionó que siente debilidad por franquicias como Red Dead Redemptiony, BioShock, las sagas de 2K, los juegos de Valve y algunos más de Rockstar Games.

Finalmente, una franquicia a la que siempre ha seguido es la de God of War, destacando tanto su historia como cinematografía. Y es que, para Guillermo del Toro, su presentación visual e iluminación hacen de este videojuego un que podría estar a la altura de una película.

¿Cuáles son las películas más famosas de Guillermo del Toro?

Son muchos los años que Guillermo del Toro tiene dentro del mundo del cine, por lo que son varias las películas hechas por él que han trascendido el ambiente internacional. Entre estas, destacan Frankenstein, La Forma del Agua, Pinocchio, Titanes del Pacífico y Hellboy.