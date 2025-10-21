Doug Martin: Familia del excorredor de Buccaneers revela un terrible secreto que podría haber provocado su muerte

El excorredor de los Tampa Bay Buccaneers de la NFL Doug Martin perdió la vida a los 36 años el pasado sábado 18 de octubre mientras se encontraba bajo custodia policial en Oakland, California, reveló su familia.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Oakland, los agentes respondieron a un reporte de allanamiento en el que Martin estaba involucrado, pero cuando los oficiales intentaron detenerlo, luego de un breve forcejeo, el exjugador quedó inconsciente y tuvo que ser atendido en el lugar por paramédicos y posteriormente fue trasladado a un hospital local en donde perdió la vida.

Doug Martin enfrentó problemas de salud mental

Los familiares de Doug Martin revelaron, a través del agente del jugador, informaron que a lo largo de su vida el excorredor enfrentó problemas de salud mental de los que nunca pudo recuperarse.

“En privado, Doug enfrentó problemas de salud mental que impactaron profundamente su vida personal y profesional. Finalmente, la enfermedad mental resultó ser el único obstáculo del que Doug no pudo escapar”, detalló Brian Murphy, exagente de Martin.

Rest in peace, Doug Martin ♥️ pic.twitter.com/G6UZrp46RG — Tampa Bay Buccaneers (@Buccaneers) October 19, 2025

Familia de Doug Martin aclara las posibles causas de la muerte del corredor

La familia de Doug Martin señaló que buscó asistencia médica para tratar los problemas de salud mental del excorredor e incluso alertaron a las autoridades locales sobre su condición.

“Tras las recientes noticias sobre el prematuro fallecimiento de Doug en los medios, la familia desea aclarar las circunstancias. Los padres de Doug buscaban activamente asistencia médica para él y se habían puesto en contacto con las autoridades locales para solicitar apoyo”, detalló su agente.

La noche del incidente, exjugador intentó ingresar a la casa de un vecino, luego de sentirse abrumado y desorientado, momento en el que fue detenido por la policía.

“Sintiéndose abrumado y desorientado, Doug huyó de casa durante la noche y entró en la casa de un vecino, donde fue detenido por la policía. Se está llevando a cabo una investigación sobre lo ocurrido durante su detención”, agregó Murphy en el comunicado.

