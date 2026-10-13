¡Duelo azteca en Champions! Fidalgo y Santi Giménez rompen una sequía de cuatro años cuando el Betis vs. Porto se enfrentan este miércoles 14 de octubre

Este miércoles 14 de octubre, dentro de la Jornada 2 de la UEFA Champions League, se romperá una sequía de enfrentamientos entre jugadores mexicanos en este torneo continental cuando se vean las caras Álvaro Fidalgo y Santiago Gimenez en el partido entre Real Betis vs. Porto que se jugará en la cancha del Estadio La Cartuja.

‘Chucky’ Lozano y Edson Álvarez se enfrentaron hace 4 años en la UEFA Champions League

El último enfrentamiento entre jugadores aztecas en la UEFA Champions League se dio hace cuatro años cuando Hirving ‘Chucky’ Lozano, con el Napoli, se enfrentó al Ajax, donde jugaba en ese momento Edson Álvarez. El partido se jugó en el Estadio Diego Armando Maradona donde el conjunto italiano se llevó la victoria por marcador de 4-2 en la Fase de Grupo del torneo 2022-23. Los dos jugadores aztecas iniciaron como titulares, el Chucky abrió el marcador con cabezazo certero al minuto 4, el actual jugador del LA Galaxy salió de cambio al minuto 77. Por su parte, Edson jugó los 90 minutos del encuentro viendo una tarjeta amarilla por una falta cometida.

Cuatro mexicanos en los duelos entre Barcelona vs Stuttgart

Otros de los enfrentamientos entre mexicanos en la UEFA Champions League más recordados son los dos partidos que tuvieron Barcelona y Stuttgart en la temporada 2007-2008 en la Fase de Grupos. El primer duelo fue en la cancha del Mercedes-Benz Arena donde el conjunto catalán se llevó la victoria por marcador de 2-0. Por el Barcelona inicio el partido Rafael Márquez, que tuvo que salir del partido al minuto 7 por una lesión, y por el Stuttgart, Pavel Pardo y Ricardo Osorio tuvieron acción, el primero jugando los 90 minutos, mientras el surgido de Cruz Azul salió de cambio al minuto 64.

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En el partido jugado en el Camp Nou el 12 de diciembre de 2007, Osorio inicio como titular y jugó los 90 minutos, Pavel Pardo no tuvo participación. Por parte del Barcelona, Rafa Márquez participo todo el encuentro, junto con Giovani dos Santos que fue titular y anotó uno de los tres goles del equipo español para derrotar 3-1 al conjunto de la Bundesliga.

