Duelo entre mexicano por un boleto para la Conference League

El futbol europeo se tiñe de verde, blanco y rojo con un enfrentamiento que ha captado la atención de los aficionados mexicanos: César “Chino” Huerta y Orbelín Pineda se verán las caras en la fase final de clasificación rumbo a la UEFA Conference League. Anderlecht y AEK Atenas, sus respectivos equipos, protagonizan una serie que definirá quién accede a la fase de grupos del tercer torneo continental más importante.

¿Cuándo son los partidos de ida y vuelta entre Anderlecht y AEK Atenas?

El primer capítulo se disputará este jueves 21 de agosto en el Lotto Park de Bruselas, mientras que la vuelta será el 28 en el OPAP Arena de Atenas, ambos a las 12:00 horas, tiempo del centro de México. Aunque no hay transmisión confirmada para el país, el interés por el duelo ha crecido, especialmente por lo que representa para el presente y futuro de la Selección Mexicana.

Chino Huerta llega en buen momento. El exjugador de Pumas ha comenzado con fuerza la temporada en Bélgica, incluso anotando en la victoria 2-0 ante Dender en la liga local. Su velocidad y desequilibrio por la banda lo han convertido en una pieza clave para el técnico Besnik Hasi, quien confía en el mexicano para romper la defensa griega.

Por su parte, Orbelín Pineda continúa consolidándose como uno de los referentes del AEK Atenas. Tras una dramática clasificación ante Aris Limassol, donde el equipo griego necesitó tiempo extra para sellar el pase con un global de 5-3, el mediocampista guerrerense se perfila como el motor creativo del conjunto helénico. Su experiencia en Europa y visión de juego lo colocan como uno de los jugadores a seguir en esta eliminatoria.

Más allá del pase a la Conference League, el duelo tiene implicaciones para la Selección Mexicana. Javier ‘Vasco’ Aguirre y su cuerpo técnico siguen de cerca a ambos jugadores, quienes serán considerados para futuras convocatorias rumbo al Mundial 2026. La eliminatoria también representa una oportunidad para que el talento mexicano se luzca en escenarios internacionales de alta exigencia.

Con el orgullo nacional en juego y el boleto europeo en disputa, el choque entre Huerta y Pineda promete ser un duelo de alto impacto.

