¡ÚLTIMA HORA! Figura del Monterrey se pierde la Liguilla por una severa lesión en la rodilla

Las Rayadas del Monterrey han recibido una de las noticias más dolorosas de la temporada en el momento más importante del torneo. La delantera estadounidense Aerial Chavarin se perderá lo que resta del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil y la fase final de la Liguilla, tras confirmarse una grave lesión sufrida durante la vibrante edición del Clásico Regio Femenil ante Tigres, encuentro disputado en el Estadio Universitario que concluyó con un electrizante empate 2-2.

A través de un comunicado oficial, la directiva del conjunto albiazul confirmó el diagnostico médico de la atacante norteamericana:

"El Club de Futbol Monterrey informa que la jugadora Aerial Chavarin sufrió una lesión en la rodilla izquierda durante el Clásico Regio Femenil.

Después de realizarle la valoración y los estudios correspondientes, se le diagnosticó una ruptura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

La jugadora será intervenida quirúrgicamente e iniciará inmediatamente su proceso de rehabilitación."

🏥 @hospitalangeles Valle Oriente te presenta el reporte médico de Aerial Chavarin. #EnLaVidayEnLaCancha https://t.co/F3gWiKHFvT https://t.co/hepfneJAuZ — Rayadas (@Rayadas) October 27, 2026

La baja de Chavarin representa una pérdida sumamente sensible para el esquema ofensivo del cuadro regiomontano. La atacante venía siendo pieza clave en la brillante campaña del equipo, destacando no solo por su aporte físico y despliegue sobre el césped, sino por goles decisivos que sostuvieron el paso firme de las suyas a lo largo de la fase regular.

A pesar de esta adversidad médica, el panorama colectivo de las albiazules en el plano deportivo se mantiene en la cima de la competencia. Las Rayadas de Monterrey se ubican en el primer lugar del Grupo A (y líderes generales compartidas) con 31 puntos, producto de una cosecha casi perfecta de 10 victorias, 1 empate y apenas 1 derrota tras 12 jornadas disputadas.

El próximo partido de las Rayadas será ante Pumas el próximo viernes 30 de octubre en la Cancha El Barrial a las 21:00 horas.

¿Cuál es la ruptura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y cuánto tiempo de recuperación se necesita?

La ruptura del ligamento cruzado anterior (LCA) es una de las lesiones articulares más graves y frecuentes en el futbol profesional.

El ligamento cruzado anterior es una banda fuerte de tejido fibroso ubicada en el centro de la articulación de la rodilla (en este caso, la izquierda). Su función principal es conectar el fémur (hueso del muslo) con la tibia (hueso de la espinilla), brindando estabilidad rotacional e impidiendo que la tibia se deslice hacia adelante por delante del fémur.

En el futbol, esta ruptura suele ocurrir por un mecanismo de desaceleración repentina, un cambio brusco de dirección, una mala caída tras un salto o por recibir un impacto directo sobre la rodilla fijada en el césped.

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¿Cuánto es el tiempo de recuperación?

Para un futbolista profesional, el proceso de recuperación no se limita a la cicatrización quirúrgica, sino a la biomecánica y la reintegración deportiva de alto rendimiento.