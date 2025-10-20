¡Desata a la bestia! PUBG MOBILE se une a Dying Light: The Beast en una colaboración épica llena de zombis y acción

PUBG MOBILE une fuerzas con Dying Light: The Beast en una colaboración que promete desatar el caos zombi en los campos de batalla. Desde hoy y hasta el 4 de noviembre, los jugadores podrán experimentar un evento temático repleto de acción, nuevas mecánicas y recompensas especiales inspiradas en el universo de Techland.

En esta colaboración, los jugadores se enfrentarán a los Mordedores, Virales y Cargadores, las temibles criaturas de Dying Light: The Beast, dentro de Castor Woods, una nueva ubicación que aparecerá en los mapas Livik y Erangel. Cada tipo de enemigo representa un nivel de amenaza distinto: los Mordedores son lentos pero letales en grupo, los Virales atacan con velocidad y ferocidad, mientras que los Cargadores destacan por su resistencia y su devastador poder de embestida.

Los sobrevivientes que logren limpiar el edificio de Castor Woods desbloquearán una zona segura con objetos exclusivos como el bate de béisbol y la jeringa Genome Synthetic Booster, que activa el modo Bestia: una transformación temporal que aumenta la movilidad, reduce el daño recibido y permite ejecutar el ataque aéreo Aerial Smash.

El crossover también llega a Metro Royale y al modo WOW, disponible del 20 de octubre al 20 de diciembre, donde se añadirán cinco tipos de zombis y un mapa especial basado en Dying Light: The Beast.

Además, los jugadores podrán participar en un evento temático especial dentro de PUBG MOBILE para obtener recompensas únicas como el avatar, marco y conjunto Dying Light: The Beast, incluyendo el icónico atuendo de Kyle Crane.

Por su parte, Dying Light: The Beast también ofrecerá una misión secundaria y actividades de mundo abierto con recompensas cruzadas, como skins para vehículos y armas con el logotipo conjunto de ambas franquicias.

Con esta alianza, PUBG MOBILE lleva su universo de supervivencia a un nuevo nivel justo a tiempo para Halloween. Es momento de abrazar el poder de la Bestia y enfrentarte a la horda.