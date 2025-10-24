Llega lugar donde jugar GRATIS videojuegos en CDMX

Los fanáticos de los videojuegos , así como de las maquinitas, han recibido una estupenda noticia en este cierre del año. Si vives en la CDMX y eres un fanático empedernido de esta clase de actividades, entonces tienes que conocer el lugar en donde jugar completamente gratis.

Los videojuegos han tenido un auge importante en los últimos años dentro del territorio mexicano, por lo que cada vez son más las personas que ingresan a este mundo. Ahora, los amantes de los videojuegos en la CDMX dispondrán de un lugar en donde jugar completamente gratis. ¿Dónde es?

¿En dónde queda el lugar para jugar videojuegos gratis en CDMX?

El sitio al que hacemos referencia es nada más y nada menos que el Centro de Cultura Digital (CCD), el cual abrió una zona completamente diseñada para juegos gratuitos en donde se encontrarán arcades clásicos; es decir, aquellos con los que tuviste la oportunidad de crecer.

🎮 ¡Llega la Zona de Juegos al CCD!



A partir del 18 de octubre, abrimos un nuevo espacio permanente para jugar, compartir y conectar.

Será del 18 de octubre, y hasta el 24 de diciembre, cuando niños, niñas, adolescentes y adultos por igual disfruten de los personajes que los acompañaron durante muchos años a través de videojuegos y maquinitas, sí, aquellas que encontrabas en la tiendita de la esquina.

El horario será de 11 de la mañana a 6 de la tarde y la entrada será totalmente gratuita, por lo que es un hecho que no te puedes perder. Recuerda que el Centro de Cultura Digital se ubica en Avenida Paseo de la Reforma S/N, esquina con Lieja dentro de la Colonia Juárez, en la Alcaldía Miguel Hidalgo.

¿Cuál es el objetivo de tener videojuegos y maquinitas gratuitas en la CDMX?

La intención con esta actividad es crear un espacio seguro al público amante de los videojuegos a través de una perspectiva creativa en donde se sientan libres de mostrar su verdadera personalidad . Además, también se espera que existan talleres y cursos sobre desarrollo y diseño de videojuegos.