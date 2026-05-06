EA Sports FC 26 incorpora nuevos clubes tras última actualización; ¿son de la Liga BBVA MX?

La última actualización de Electronic Arts trajo consigo la llegada de distintos equipos de Latinoamérica para el EA Sports FC 26. Ante esta situación, muchos usuarios en redes se preguntan si algunas de estas instituciones forman parte de la Liga BBVA MX.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Como sabes, el futbol mexicano ha estado alejado de los videojuegos de Electronic Arts desde hace algunas ediciones gracias al acuerdo que tienen con Konami y el E-Football. Sin embargo, con la nueva actualización del EA Sports FC 26 se abrió el panorama respecto a que esta posibilidad haya cambiado.

¿Equipos de la Liga BBVA MX aparecen en la nueva actualización del EA Sports FC 26?

EA Sports FC 26 ha consolidado, nuevamente, su apuesta por el futbol sudamericano a través de la inclusión de clubes históricos que estuvieron ausentes en ediciones pasadas. Desafortunadamente, la nueva actualización no trae consigo instituciones de la Liga BBVA MX.

Te puede interesar: Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026; todo lo que tienes que saber

Te puede interesar: Larcamón y los técnicos que podrían ser despedidos tras el Clausura 2026

Estos clubes formarán parte del EA Sports FC 26 a partir de la actualización 1.5.4, lo cual permitirá que los usuarios puedan utilizarlos en cualquier momento. Destaca que la mayoría de estos forman parte de la Liga Colombiana, siendo los siguientes: Independiente Santa Fe, Millonarios, América de Cali, Junior, Deportes Tolima e Independiente Medellín.

Esto se realiza de tal forma luego de la participación de los clubes cafeteros en la próxima Copa Libertadores y Sudamericana. Finalmente, el EA Sports FC 26 también confirmó la presencia de otros equipos como River Plate, Boca Juniors, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Nacional y Peñarol.

¿Cuándo volverá la Liga BBVA MX al EA Sports FC?

Si bien no existe un anuncio oficial al respecto, todo haría indicar que la Liga BBVA MX volverá al EA Sports FC para la edición 2027, misma que también contará con la modalidad Mundo Abierto y que podría llegar al mercado entre el 24 y el 25 de septiembre de este año.