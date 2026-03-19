EA Sports FC 27 tendrá modificación que podría afectar sus ventas; ¿cuál es?

Estamos a unos meses para que se lleve a cabo el lanzamiento oficial del EA Sports FC 27, uno de los videojuegos más esperados de este año gracias a la cantidad de cambios que tendrá con respecto a su edición anterior. No obstante, uno de estos podría no ser del agrado de ciertas personas.

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Electronic Arts ha concedido detalles en torno a los cambios que tendrá su EA Sports FC 27 con respecto a la edición actual, lo cual ha hecho que millones de personas esperen con ansias su lanzamiento. Sin embargo, vale decir que las ventas, en comparación a esta versión, podrían no ser las mejores.

¿Por qué el EA Sports FC 27 podría tener una baja venta?

De acuerdo con las nuevas normas del sistema europeo de clasificación por edades (PEGI), el EA Sports FC 27 podría sufrir una modificación radical, pues pasaría de ser un juego apto para todos los públicos a tener una recomendación de videojuego para mayores de 16 años de edad.

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Esta modificación responde directamente al ajuste de criterios de evaluación que existe en Europa, misma que se aplica a partir de este año bajo reglas mucho más estrictas en títulos que cuenten con sistemas de recompensas pagadas, un hecho que se incluirá en el próximo EA Sports FC 27.

Bajo este contexto, dicha modificación podría impactar directamente a la franquicia deportiva en el video continente gracias a que este sistema se maneja mediante el Ultimate Team. De concretarse lo anterior, es posible que las ventas no sean las mismas en Europa para esta nueva edición.

¿Qué buscan estas nuevas reglas para los videojuegos de esta índole?

Se sabe que las reglas establecidas por el PEGI buscan, entre otras cosas, ofrecer una mayor claridad tanto a los jugadores como a sus respectivos padres sobre los elementos que existen en cada uno de los videojuegos, esto a fin de que entiendan mejor el producto que sus hijos están jugando en sus hogares.