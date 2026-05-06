EA SPORTS FC firma alianza histórica con la Confederación Brasileña de Fútbol

EA SPORTS FC 26 sigue expandiendo su ecosistema global con un movimiento clave: Electronic Arts anunció una asociación multianual con la Confederación Brasileña de Fútbol, fortaleciendo la presencia del fútbol brasileño dentro del videojuego y sus plataformas.

EA SPORTS FC 26 escuchó a los fans ¿El mejor de la saga? | AZE Review

El anuncio, realizado durante gamescom latam 2026, marca el regreso oficial de la Selección de Brasil —la icónica “Seleção”— a la franquicia, abriendo la puerta a contenido exclusivo, licencias oficiales y nuevas experiencias tanto en consola como en dispositivos móviles.

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Gracias a este acuerdo, los jugadores podrán disfrutar de representaciones más auténticas del fútbol brasileño en títulos como EA SPORTS FC Mobile, incluyendo elementos dentro del juego, campañas especiales y activaciones que conectarán a los fans con su selección nacional.

Desde EA SPORTS FC destacan que Brasil es uno de los pilares culturales del fútbol mundial, por lo que esta alianza busca no solo representar su legado, sino también acercarlo a nuevas generaciones. La colaboración incluirá iniciativas conjuntas de marketing, storytelling y experiencias interactivas que llevarán la pasión del fútbol brasileño más allá del terreno de juego.

Además, esta integración se suma a la enorme escala del ecosistema de EA SPORTS FC, que actualmente cuenta con más de 20,000 jugadores, 750 clubes y selecciones nacionales, más de 120 estadios y 35 ligas, consolidándose como una de las plataformas futbolísticas más completas del gaming.

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Para la CBF, este acuerdo representa una oportunidad estratégica para amplificar su alcance global y conectar con millones de fans a través de nuevas plataformas digitales, reforzando el vínculo emocional con la Seleção.

Con esta alianza, EA SPORTS FC no solo recupera a una de las selecciones más emblemáticas del planeta, sino que también da un paso firme en su misión de construir la experiencia futbolística más auténtica e inmersiva del mercado.