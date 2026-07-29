eBaseball: PRO SPIRIT 2026 regresa con el World Baseball Classic

KONAMI lanzó oficialmente eBaseball: PRO SPIRIT 2026, la nueva entrega de su reconocida franquicia de béisbol tendrá un precio sugerido de $59.99 dólares. Se trata del primer título de la serie en llegar a estas plataformas con una propuesta enfocada en ofrecer una experiencia más realista gracias al uso de Unreal Engine y el eBaseball Engine.

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El juego incorpora las plantillas más recientes del béisbol profesional japonés para la temporada 2026, incluyendo novatos, refuerzos internacionales y jugadores que regresan a la liga. Todo esto acompañado por una recreación detallada de estadios, ambiente y presentación para acercar al jugador a la sensación de vivir un encuentro profesional.

Uno de los grandes atractivos de esta edición es el regreso del modo dedicado al World Baseball Classic, que busca capturar la intensidad del torneo internacional con una representación fiel de la competencia y una experiencia enfocada tanto en el espectáculo como en la estrategia.

Entre los modos destacados también regresa Star Player, donde los usuarios crean y desarrollan la carrera de un beisbolista desde sus primeros pasos hasta convertirse en una figura del deporte. Durante el recorrido será posible mejorar habilidades, tomar decisiones importantes para la trayectoria profesional y competir por campeonatos a lo largo de varias temporadas.

Otra de las modalidades presentes es Hakkyu no Kiseki, que introduce nuevas reglas como el bateador designado y permite elegir distintos estilos de juego, ya sea administrando al equipo completo, controlando directamente los partidos o viviendo la experiencia desde la perspectiva de un solo jugador.

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Además, eBaseball: PRO SPIRIT 2026 incluye una amplia selección de modos adicionales como Partidos de Exhibición, Temporada, Home Run Derby, Gran Premio, Campeonato en Vivo, Escenarios Especiales, edición y personalización de equipos, entre otras opciones para quienes buscan una experiencia completa.

Como incentivo para quienes adquieran el juego durante su periodo de preventa, KONAMI ofrece acceso anticipado al jugador Shohei Ohtani dentro del contenido de Samurai Japan 2026, aunque posteriormente podrá obtenerse mediante otros métodos dentro del juego.

Con esta nueva entrega, KONAMI apuesta por consolidar a eBaseball: PRO SPIRIT como una de las simulaciones de béisbol más completas del mercado, especialmente para los aficionados al béisbol japonés y al World Baseball Classic, gracias a una propuesta que combina autenticidad, múltiples modos de juego y una presentación visual de nueva generación.