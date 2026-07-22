Wembanyama, Caitlin Clark y Derrick Rose serán las estrellas de las portadas de NBA 2K27

Las estrellas de la NBA; Victor Wembanyama, Caitlin Clark y Derrick Rose fueron anunciados como los atletas que encabezarán las distintas ediciones de NBA 2K27, una selección que reúne a tres jugadores que representan el presente, el futuro y el legado del deporte.

👽🏀 ¡El extraterrestre aterriza en NBA 2K27!



Victor Wembanyama fue presentado como el atleta de portada de la Edición Estándar de NBA 2K27. 🌟



La joven estrella de los San Antonio Spurs será la imagen de la nueva entrega de la franquicia.



🏀 NBA 2K27 ya se puede reservar. pic.twitter.com/xCoMqo1YOk — TV Azteca Esports (@TVAztecaEsports) July 22, 2026

El fenómeno francés Victor Wembanyama será la imagen de la Edición Estándar, consolidando su ascenso como una de las mayores estrellas de la NBA. Desde su llegada a los San Antonio Spurs, el pívot ha revolucionado la liga con su combinación de altura, talento y versatilidad, convirtiéndose en uno de los rostros más importantes del baloncesto mundial.

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Por otro lado, Caitlin Clark encabezará la Edición Deluxe. La base estadounidense continúa marcando una nueva era para el baloncesto femenil gracias a su impacto dentro y fuera de la cancha, siendo una de las deportistas más influyentes de la actualidad y una pieza clave en el crecimiento de la WNBA.

La tercera portada estará dedicada a Derrick Rose, quien protagonizará la Ultra Edition. El ex Jugador Más Valioso de la NBA recibe un homenaje a una carrera que inspiró a millones de aficionados, recordando el enorme talento que lo llevó a convertirse en el MVP más joven en la historia de la liga y su capacidad para sobreponerse a las lesiones a lo largo de su trayectoria.

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Con este anuncio, 2K busca celebrar distintas generaciones del baloncesto, reuniendo en una misma edición a una superestrella consolidada, una figura que está transformando el deporte femenil y uno de los jugadores más emblemáticos de las últimas décadas.

El estudio también confirmó que durante los próximos días revelará más información sobre NBA 2K27, incluyendo el primer vistazo a la jugabilidad y las novedades que incorporará esta nueva entrega de la franquicia.