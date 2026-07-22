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Wembanyama, Caitlin Clark y Derrick Rose serán las estrellas de las portadas de NBA 2K27

Quienes son las estrellas de las portadas de NBA 2K27

NBA 2K27 estrellas que protagonizan sus portadas Wembanyama, Caitlin Clark y Derrick Rose
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Escrito por: Raúl Núñez

Las estrellas de la NBA; Victor Wembanyama, Caitlin Clark y Derrick Rose fueron anunciados como los atletas que encabezarán las distintas ediciones de NBA 2K27, una selección que reúne a tres jugadores que representan el presente, el futuro y el legado del deporte.

El fenómeno francés Victor Wembanyama será la imagen de la Edición Estándar, consolidando su ascenso como una de las mayores estrellas de la NBA. Desde su llegada a los San Antonio Spurs, el pívot ha revolucionado la liga con su combinación de altura, talento y versatilidad, convirtiéndose en uno de los rostros más importantes del baloncesto mundial.

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Por otro lado, Caitlin Clark encabezará la Edición Deluxe. La base estadounidense continúa marcando una nueva era para el baloncesto femenil gracias a su impacto dentro y fuera de la cancha, siendo una de las deportistas más influyentes de la actualidad y una pieza clave en el crecimiento de la WNBA.

La tercera portada estará dedicada a Derrick Rose, quien protagonizará la Ultra Edition. El ex Jugador Más Valioso de la NBA recibe un homenaje a una carrera que inspiró a millones de aficionados, recordando el enorme talento que lo llevó a convertirse en el MVP más joven en la historia de la liga y su capacidad para sobreponerse a las lesiones a lo largo de su trayectoria.

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Con este anuncio, 2K busca celebrar distintas generaciones del baloncesto, reuniendo en una misma edición a una superestrella consolidada, una figura que está transformando el deporte femenil y uno de los jugadores más emblemáticos de las últimas décadas.

El estudio también confirmó que durante los próximos días revelará más información sobre NBA 2K27, incluyendo el primer vistazo a la jugabilidad y las novedades que incorporará esta nueva entrega de la franquicia.

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