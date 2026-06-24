Ecuador vs Alemania: Ver EN VIVO y GRATIS el partido del del Grupo del Mundial 2026, por TV Abierta y a través de TV Azteca
No te pierdas el Ecuador vs Alemania, partido crucial del Grupo E del Mundial 2026, a través de TV Azteca. ¡Sigue la cobertura en vivo y gratis!
Llegó la hora cero para los ecuatorianos. Ecuador se mide vs Alemania en un partido del Grupo E que es de vida o muerte para ellos. Mientras que Alemania quiere cerrar la fase de grupos con una victoria que los encamine a calificar como primeros del sector a los 16avos de final del Mundial 2026.