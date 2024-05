OFICIAL: Edinson Cavani anuncia su retiro

Es oficial. Edinson Cavani ha anunciado su retiro. A los 37 años de edad, el delantero de Boca Junios dio a conocer la decisión mediante sus redes sociales, donde con una emotiva carta, se ha despedido de algunos terrenos de juego.

Continuando su carrera en Boca tras haber dejado el futbol europeo donde estuvo con el Palermo, Napoli, Paris Saint-Germain, Manchester United y Valencia, Edinson Cavani dio un paso al costado a nivel de selecciones, poniendo fin a su etapa en la Selección de Uruguay.

“Mi querida celeste: Solo quiero agradecerte por cada enseñanza que me hiciste vivir en tu proceso. No me quiero extender. Hoy son pocas palabras pero de sentimientos profundos. Gracias a cada una de las personas que formaron parte de este camino durante tantos años. Fui y seré siempre un bendecido de haberme puesto esta camiseta para representar lo que más amo en el mundo, mi país.

Fueron sin dudas muchos años preciosos, tendría mil cosas para decir, contar y recordar, pero hoy quiero dedicarme a esta nueva etapa de mi carrera y dar todo donde me toca estar. Hoy decido dar un paso al costado, pero siempre los seguiré con el corazón latente, como cuando me tocaba salir a la cancha con esta hermosa camiseta. Les mando un fuerte abrazo a todo mi pueblo. ¡Arriba la Celeste!”, se lee en las cuentas del ‘Matador’.

Los números de Edinson Cavani con Uruguay

Vistiendo la camiseta de la Selección de Uruguay, Edinson Cavani tuvo actividad a lo largo de 136 partidos entre juegos de eliminatorias mundialistas, partidos amistosos, Copa América, Copa del Mundo y Copa Confederaciones. Entre todos los torneos, el ‘Matador’ tuvo un registro de 58 goles y 17 asistencias.