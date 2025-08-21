Jugó en América, valía 20 millones y ahora, es la esperanza de gol en Pumas

Alan Medina se convirtió oficialmente en el nuevo refuerzo de los Pumas en este Apertura 2025 . El jugador mexicano estaba con Gallos Blancos de Querétaro y fue “pescado” por Efraín Juárez en busca de reforzar su baraja ofensiva. A pesar de que los reflectores se los llevó José Juan Macías en la presentación oficial de ambos, Medina también era un futbolista llamado a ser un talento de nivel de Selección Mexicana hace unos años.

A sus 28 años, el extremo derecho ha pasado por Toluca, Club América, Mazatlán FC, Bravos de Juárez, Necaxa y recientemente en la disciplina del club queretano, por lo que tiene vasta experiencia en el circuito mexicano, pero también habla de que no se ha podido consolidar en algún equipo.

Última llamada profesional

Al igual que J.J., a Medina se le abrió la puerta de un grande del futbol mexicano y declaró en conferencia de prensa que posiblemente sea su última carta en Primera División si no se le dan las cosas. La buena noticia para Universidad Nacional es que ambos futbolistas son mexicanos, por lo que podrán ser registrados sin ningún tema y hasta salir a la banca en el duelo contra la Franja del Puebla del próximo domingo 24 de agosto.

Te puede interesar: ¿América en su peor momento? Los 8 jugadores que perdería André Jardine: ya hay mucho enojo

En el caso de Medina, el volante llega con ritmo al haber estado en Querétaro bajo las órdenes de Benjamín Mora, mientras que, Macías hizo la pretemporada con El Real Valladolid en España con Guillermo Almada y aunque no se quedó, viene con buenas sensaciones en cancha.

Ramsey podría debutar

Ciudad Universitaria también podría ver la actividad de su nuevo 10 finalmente. El volante galés estaría listo para tener sus primeros minutos con su nuevo equipo y saldría a la banca en caso de que así lo decida Efraín Juárez y su cuerpo técnico. Además, Bryan Angulo ya cumplió sus dos partidos de suspensión por tarjeta roja y también estará disponible para el técnico mexicano.

