¡Termina época legendaria en la Champions League para la temporada 2025-2026 con este novedoso cambio!

Los cambios en la Champions League continúan y ahora ha sido la propia UEFA quien anunció un cambio con el que se termina toda una época y tradición en la Champions, modificando el horario de gran Final.

Con muchos objetivos y premisas en mente, la organización de la Champions League dio a conocer que el horario de la Final, y pensando en los aficionados en vivo y la audiencia alrededor del mundo, necesitan un horario más amigable para apreciar el evento.

Por lo cual, la gran Final del 30 de mayo del 2026, se modifica en su horario y en México cuando la tradición apuntaba a las 2:00 PM, todo será más temprano al menos en esta latitud.

Horario, día y sede de la Final de Champions League 2025-2026

Fecha: Sábado 30 de mayo de 2026

Estadio: Puskás Aréna, Budapest, Hungría

Horario en México (CDMX): 10:00 a.m.

Será el primer año en que la final se juegue mucho más temprano, ya que la UEFA decidió y recién anuncio, el tema de adelantar el horario para mejorar la experiencia de los aficionados, facilitar el transporte y atraer a más familias

Aleksander Čeferin, presidente de la UEFA, explica el cambio

“Con este cambio, estamos colocando la experiencia de los aficionados en el centro de nuestra planificación. La final de la UEFA Champions League es el punto culminante de la temporada futbolística, y el nuevo horario de inicio la hará aún más accesible, inclusiva e impactante para todos los involucrados.

Aunque el inicio a las 21:00 CET es adecuado para los partidos entre semana, un inicio más temprano en sábado para la final significa que terminará más temprano —independientemente de si hay tiempo extra o penales— y ofrece a los aficionados la oportunidad de disfrutar el resto de la noche con amigos y familia, reflexionando sobre el partido de la temporada.”