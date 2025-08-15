¡BOMBAZO! Edson Álvarez saldrá del West Ham y este equipo lo busca

Este viernes 15 de agosto comienza la Temporada 2025/26 de la Premier League. A pesar de que las competencias en Europa inician una nueva campaña, el mercado de fichajes sigue abierto y Edson Álvarez tendría todo listo para dejar al West Ham United.

Militando en el equipo de Inglaterra, el jugador mexicano tiene una marca de 73 partidos jugados, mismos en los que ha podido colaborar con dos goles y tres asistencias, no obstante, la actualidad del exjugador del Club América no ha sido buena, pues el entrenador en turno, Graham Potter, tiene borrado al futbolista de 27 años de edad y por lo mismo, Edson busca un cambio en su carrera para tener minutos de juego.

El equipo que busca a Edson Álvarez

De acuerdo a diversos reportes, el mexicano va a salir del West Ham United y ya habría una oferta sobre la mesa por parte del Ajax, escuadra de la Eredivisie con la que Edson Álvarez ya tiene un pasado exitoso. Jugando para el conjunto de Ámsterdam, el zaguero tiene una marca de 147 partidos disputados con 13 anotaciones y seis asistencias, de igual forma, cuenta con dos campeonatos de Liga y una Copa con el conjunto de los Países Bajos que es comandado por John Heitinga.

Actualmente, Edson Álvarez tiene un valor aproximado a los 25 millones de euros y tiene contrato con el West Ham hasta junio de 2028, no obstante, el Ajax haría lo posible por volver a llevar a sus filas al mexicano.

