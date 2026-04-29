La eLibertadores 2026 llega a gamescom latam: el fútbol sudamericano se juega en grande en Brasil

La gran final de la CONMEBOL eLibertadores 2026 ya tiene escenario: gamescom latam en San Pablo recibirá a los mejores competidores de la región los próximos 2 y 3 de mayo, en un evento que promete marcar un antes y un después para los esports de fútbol en Latinoamérica.

EA SPORTS FC 26 escuchó a los fans ¿El mejor de la saga? | AZE Review

Organizado por Electronic Arts y la CONMEBOL, el torneo se consolida como la competencia más importante de EA SPORTS FC 26 en la región. Más allá del trofeo, lo que está en juego es el orgullo sudamericano, una bolsa de premios superior a los 100 mil dólares y dos boletos directos al Campeonato Mundial de EA SPORTS FC Pro.

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Durante dos días de competencia, el talento latino brillará en el Distrito Anhembi. El 2 de mayo se disputará la fase de grupos, donde los jugadores competirán en formato todos contra todos, mientras que el 3 de mayo se definirá al campeón en una llave de eliminación directa frente a una audiencia masiva.

El evento contará con figuras de talla internacional como Nicolás Villalba, uno de los mejores jugadores del mundo y campeón de la eChampions League, además de nombres destacados como GuiBarros, Paulo Neto, Facu Cowen —actual campeón— y PHzin, todos listos para competir por la gloria continental.

“Esto es más que una final, es un momento que conecta a jugadores, fans y comunidades en uno de los escenarios más grandes de videojuegos”, señaló Monica Dinsmore, destacando el crecimiento del ecosistema competitivo en la región.

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Además de la acción en vivo, los fans podrán seguir la transmisión a través de Twitch en los canales oficiales de EA SPORTS FC, con recompensas dentro del juego para quienes sintonicen desde casa.

Con su llegada a gamescom latam —evento que reunió a más de 130 mil asistentes en 2025—, la eLibertadores reafirma el crecimiento del fútbol dentro del gaming y su capacidad de conectar generaciones. Una final que no solo define a un campeón, sino que celebra la pasión de todo un continente.