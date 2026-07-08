Efraín Juárez: ¿cuántos DT’s mexicanos han dirigido en Champions League?

El impacto que ha tenido Efraín Juárez en los banquillos realmente es digno de puntualizar, pues ya fue campeón en Colombia, se quedó a nada de coronarse en la Liga BBVA MX y hoy entró a un listado muy especial en la historia de México. Tras el encuentro de ida de la Primera Ronda de Clasificación de la Champions League… el nacido en Ciudad de México logró lo que solamente dos técnicos mexicanos habían conseguido.

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¿Cuántos Dt’s mexicanos han dirigido en UCL además de Efraín Juárez?

Con 38 años, la trayectoria de Efraín Juárez se vuelve cada vez más envidiable, pues ha logrado cosas que pocos estrategas en toda la historia de México pueden presumir. Tras su salida de los Pumas de la UNAM, se contrató con el Györi ETO de Hungría y en estos momentos se encuentra a mitad de la primera ronda clasificatoria de la UCL. Con esto, Efra es apenas el tercer técnico que dirige un compromiso del máximo torneo de clubes a nivel mundial.

Javier Aguirre - El único que lo ha hecho de manera oficial como técnico titular es El Vasco, quien llevó al Atlético de Madrid a los octavos de final en la temporada 2008-09. En dicha edición no perdió ningún partido en dicha fase de grupos.

El único que lo ha hecho de manera oficial como técnico titular es El Vasco, quien llevó al Atlético de Madrid a los octavos de final en la temporada 2008-09. En dicha edición no perdió ningún partido en dicha fase de grupos. Ignacio Ambriz - Precisamente como asistente de Javier, Nacho tuvo la posibilidad de dirigir un juego donde los colchoneros visitaron Anfield. Ese 4 de noviembre de 2008, Aguirre estaba suspendido por una pelea suscitada con jugadores del Olympique de Marsella. El duelo terminó 1-1.

Precisamente como asistente de Javier, Nacho tuvo la posibilidad de dirigir un juego donde los colchoneros visitaron Anfield. Ese 4 de noviembre de 2008, Aguirre estaba suspendido por una pelea suscitada con jugadores del Olympique de Marsella. El duelo terminó 1-1. Efraín Juárez - Justamente el 07 de julio de 2026 el actual equipo de Juárez inició su trayecto en las clasificatorias para meterse a la fase de grupos de la UCL 2026-27.

¿Cómo va la clasificatoria de Efraín Juárez en la Liga de Campeones de la UEFA?

Mientras los equipos de élite esperan, clubes de menor nivel europeo se pelean por los últimos boletos a la edición 2026-27 de la UCL. Allí es donde Györi ETO de Hungría visitó al Vikingur de Islandia. El club dirigido por Efraín Juárez había sacado un buen resultado llevándose un 0-0 a casa… pero al 90+3’ los islandeses encontraron el gol del triunfo. Por eso, en Hungría se definirá todo el próximo martes 14 de julio.