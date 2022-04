Efraín Juárez, el técnico mexicano que se prepara con Pep Guardiola

La nueva era de directores técnicos mexicanos comienza a dar más nombres para el futuro de los banquillos del balompié azteca y entre esos nombres destaca uno como el del ex futbolista y seleccionado nacional, Efraín Juárez.

Efraín se retiró como jugador profesional hace algunos años pero no se alejó de las canchas. El ex defensor comenzó a prepararse como estratega en el cuerpo técnico del New York City de la MLS, equipo que tiene una sociedad directa con el Manchester City de Inglaterra y que ha provocado que el mexicano tenga la oportunidad de platicar con uno de los mejores entrenadores en el mundo como es Pep Guardiola.

Exclusiva con Efraín Juárez, campeón de la MLS

“Bien, realmente disfrutando lo aprendiendo día con día es una oportunidad importante en mi carrera en mi vida venir a un club como el New York City que tiene una organización detrás como el Manchester City, el tener esas oportunidades de platicar y estar envuelto en el día a día con el Manchester, el poder platicar con el mejor o uno de los mejores entrenadores del mundo como es Pep Guardiola , cuándo se presenta la oportunidad lo hago realmente feliz, emocionado, contento y obviamente muy ilusionado por todo lo que pueda venir después pero al mismo tiempo trabjo en mi me presenté qué es en New York City”, comentó Efraín Juárez en entrevista para Azteca Deportes.

Efraín Juárez admira a Pep Guardiola

Efraín Juárez lleva tres años en su preparación como entrenador y no se desespera en tener una oportunidad en el banquillo sea de la MLS de Estados Unidos donde su nombre ha sonado hace tiempo para dirigir a equipos como el Chicago Fire o en el balompié azteca donde tiene la ilusión de poder entrenar.

“Obviamente es parte de mis sueños, es parte de mi día a día, uno de mis objetivos es una realidad que tengo la ilusión y el sueño de poder dirigir pero los tiempos se presentarán, ¿Cuando? No lo sabemos, porque la realidad es que no lo sabemos, pero lo que tengo que hacer es seguir trabajando, seguir aprendiendo, generando experiencia, hoy es mi tercer año en esta posición, ya somos campeones, en una liga que es muy competitiva”.

Por ahora, Efraín está concentrado en la semifinal de vuelta de la Liga de Campeones de la Concacaf donde su equipo el New York City va en desventaja contra el Seattle Sounders, llave en la que el ganador se medirá a Pumas , quien accedió a la final de dicho torneo.

“Es la primera vez que estamos en una semifinal de Concachampions, con aspiraciones de jugar una final, con mucha ilusión de poder avanzar, de representar a la MLS en una final contra un equipo mexicano que será entre Cruz Azul o Pumas, el que salga de esa llave y obviamente nosotros con la ilusión de poder cumplir los objetivos de este torneo que es seguir compitiendo en la liga, la Concachampions, en los dos torneos, ojalá se den las cosas para poder cumplirlas”, finalizó.

