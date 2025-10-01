Algo que debe mejorar; estas son TODAS las expulsiones que Efraín Juárez ha sufrido como DT

El nombre de Efraín Juárez continúa siendo tendencia en las redes sociales; sin embargo, esto no se debe a su actuación como entrenador de los Pumas de la UNAM, sino a la cantidad de expulsiones que el mexicano ha sufrido desde que comenzó su faceta como DT. ¿Cuántas tiene hasta ahora?

Aaron Ramsey llega a Pumas

Para poner un poco de contexto, vale decir que Efraín Juárez recibió la tarjeta roja en el Clásico Capitalino entre América y Pumas, mismo que terminó con un contundente 4-1 en favor de los de Coapa. Esta expulsión trajo consigo una sanción interna de parte del cuadro del Pedregal hacia su DT.

¿Cuántas expulsiones tiene Efrain Juárez como DT?

Sin duda, uno de los puntos a mejorar en la carrera como técnico de Efraín Juárez guarda relación con su disciplina. Y es que, en el poco tiempo que tiene como DT en la Liga BBVA MX, el otrora seleccionado nacional ya suma tres tarjetas rojas, cantidad por demás cuestionable considerando que no suma ni 12 meses al mando de Pumas.

Se trata, entonces, de tres tarjetas rojas en 28 encuentros dirigidos en la primera división nacional, mismas que derivaron de partidos ante América, Cruz Azul y Rayados por discusiones con el árbitro y un encontronazo con el técnico rival, lo cual ha ocasionado que vea los compromisos desde las gradas.

¿Qué partidos se perderá Efraín Juárez por su última expulsión?

Luego de la expulsión vivida el fin de semana pasado en el Ciudad de los Deportes, vale decir que Efraín Juárez estará ausente de la dirección técnica de Pumas durante los próximos dos partidos, por lo que el entrenador se perderá los cotejos ante Chivas y Rayados de Monterrey de las jornadas 12 y 13, respectivamente hablando.

¿Efraín Juárez será despedido de Pumas?

Si bien hasta el momento no se ha confirmado la noticia, se sabe que, al interior del cuadro del Pedregal, la situación ha comenzado a molestar a la directiva, por lo que si Efraín Juárez no modifica su actitud y los resultados no mejoran, posiblemente exista un cambio de dirección técnica para la siguiente temporada.